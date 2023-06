¿Respaldará públicamente Barbosa a Petro?

6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio está en capacidad de confirmar que ese no será el sentido de las palabras del fiscal frente al auditorio de la convención bancaria, que se desarrolla en Cartagena.

Barbosa reafirmará la importancia que tiene la solidez de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, entre ellas presidencia de la República, pero en un sentido general y no personalista. Esa solidez, que para el fiscal debe apuntalarse permanentemente, es uno de los pilares de una democracia real y, por tanto, en la medida de su consistencia, no es dable hablar de un “golpe blando”.

Los grandes debates del país, la aprobación o no de leyes en el Congreso, las diferencias argumentativas entre altos funcionarios, las decisiones de las cortes que no necesariamente satisfagan a los gobiernos de turno o el disenso entre los representantes de las ramas del poder público son eso, un pleno ejercicio democrático, que no puede asimilarse a la posibilidad de un “golpe blando” Mucho menos, como explicará Barbosa, en el escenario de un país que no ha sido históricamente asiento de movimientos golpistas.

Leer más:

Se salvó la Reforma Laboral: Comisión Séptima de Cámara aprobó informe de ponencia

Congreso: ¿qué le espera al gobierno en la próxima legislatura?

Caracol Radio confirmó que el fiscal no hará referencia a ninguno de los casos concretos que la Fiscalía investiga, estén o no relacionados con los escándalos que han rodeado en las últimas semanas al gobierno y a Presidencia de la República, pero sí hará precisiones sobre la precariedad de las políticas preventivas en materia de derechos humanos que, reiterará, corresponden no a la Fiscalía sino al Ejecutivo y que no se han activado de manera debida durante los primeros meses de gobierno.

También dejará en firme la visión institucional que, como Fiscal, tiene sobre los procesos de paz y el escenario que enfrenta el país con el ELN.