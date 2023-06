Congreso: ¿qué le espera al gobierno en la próxima legislatura?

En Hora20 el análisis a la recta final a la que entra el congreso aprobando varios proyectos clave para el futuro del país, pero al tiempo otros se empiezan a hundir por la falta de trámite. Se habló de lo que viene en adelante con la citación a sesiones extraordinarias. Después el análisis al nuevo capítulo que se abre en el caso del robo del dinero en la casa de Laura Sarabia, exjefe de gabinete.

El congreso ha entrado en la recta final de la primera legislatura de este cuatrienio, una periodo considerado como el tiempo del gobierno en el legislativo, la oportunidad de sacar adelante las principales iniciativas del Ejecutivo, en esta ocasión el gobierno presentó las reformas sociales que han logrado algunos avances: con reforma a la salud avanza el segundo debate en la plenaria de la Cámara; la reforma pensional logró ayer pasar el primer debate en la comisión séptima del senado y la reforma laboral que parecía no tener futuro en esta legislatura, se salvó, pues esta tarde se votó la ponencia positiva y de esta manera podrá seguir su curso sin ningún problema a partir del 20 de julio. La agenda del congreso también ha tenido otra cara, la de los proyectos que no han avanzado, que en este caso serían los de ley de sometimiento y ley de humanización carcelaria.

Sin embargo, hay otros proyectos de iniciativa parlamentaria que han tenido varios tropiezos y que su aprobación estaría en riesgo, uno de los proyectos en ese escenario es el de cannabis de uso adulto que legaliza el uso recreativo de la marihuana y su comercialización, un proyecto que se esperaba votar este jueves, pero ante los altercados, la plenaria del senado donde se debía dar el octavo debate fue levantada; este proyecto tiene ciertas limitaciones pues el 20 de junio es la fecha límite para que sea debatido, pues al ser una reforma constitucional no podrá ser debatido ni en extras ni en la próxima legislatura.

Por otro lado, hay noticias positivas, pues se aprobó la jurisdicción agraria, un mecanismo que da el acuerdo de paz con las Farc; se aprobó otro proyecto que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos. También se aprobó el recorte al receso legislativo y ya no empezará el 16 de marzo como ha ocurrido históricamente, sino que empezará a sesionar a partir del 16 de febrero.

Lo que dicen los panelistas

Para Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de sociedades, exviceministro de Defensa, exsecretario general de la presidencia y columnista, el gobierno ha fracasado en la legislatura, “es un primer año muy lánguido, no recuerdo otro gobierno con un primer año tan pobre y eso tiene consecuencias hacia adelante, se autodestruyó la coalición de gobierno que se montó con éxito en un principio, pero es un gobierno que no ha logrado consenso en las reformas con fuerzas políticas y lcuando una reforma avanza lo hace de manera traumática con costos grandes, cualquier proyecto está plagado de cualquier error”.

Señaló que el avance de las reformas no se ve, “y eso no es tragedia, las reformas son malas, no soluciona los problemas, es costosas y es abierta a la corrupción en el caso de la salud y en la pensional se expropia una parte importante de flujos de ahorro pensional y genera problema fiscal en adelante; son pésimas reformas y salvo que se reenfoquen, no las veo avanzando en el congreso”.

Catherine Juviano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que el gobierno se está viendo atrincherado y declarando la guerra, “las reformas se vuelven la aprobación de la popularidad del presidente, las reformas son un referendo sobre su gestión y quien lo apoya, apoya las reformas y quien no lo apoya, no apoya las reformas; eso es nocivo”. En ese sentido comenta que, si no se da la debida concertación y si no hay ambiente, las reformas podrán naufragar, “y si no se recomponen las relaciones con el congreso, me temo que el presidente está radicalizado y se ve al congreso como un palo en rueda y no un contrapeso institucional”.

Sobre el cierre de la actual legislatura, destacó que se ha demostrado que se puede legislar en iniciativas en pro de las mujeres con proyectos que en el pasado no lograron consenso como el proyecto de violencia política hacia la mujer y el de paridad de género en que las mujeres podrán el 50% de cargos de poder decisorio.

Para Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el partido Liberal, se ha demostrado la inexperiencia del gobierno en el congreso y la imposibilidad de conformar una verdadera coalición de gobierno, pues advierte que la unión entre el gobierno de izquierda y el partido Conservador era una fórmula hacia el fracaso. Sobre la agenda en el Legislativo, comentó que el gobierno arrancó presentando las reformas más gruesas en malos momentos, y aunque reconoce que hubo logros con el PND y la reforma tributaria, se presenta el proyecto más polémico que es el de la reforma a la salud. Sobre la próxima legislatura, comentó que este receso le cae bien al gobierno para que se puede dar un respiro, “debe el gobierno tratar de rearmar la coalición sobre presupuestos complicados y es la negociación con partidos políticos y no hay mermelada para hacer esto”.

Sobre el proyecto de cannabis de uso adulto que ha liderado y que está a un debate de ser aprobado, aseguró que lo que se ha logrado hasta el momento es histórico, pero que se han tenido contingencias que espera sean resultas para el lunes o martes de la próxima semana y así pueda ser votado el proyecto, pues asegura que tiene el optimismo de que el proyecto de acto legislativo será una realidad.

Para Camilo Bonilla, politólogo y director de Posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario, el balance no es positivo para el gobierno y sus aliados, “la coalición del gobierno se desbarató y eso generó que la agenda no avanzara, había retos de avanzar en reformas y todos sabemos qué pasó con la reforma política, pero esta se hundió y nadie asumió la responsabilidad porque el proyecto parecía redactado por un anónimo”, mientras tanto, dijo que la reforma a la salud le ha costado al gobierno la coalición, un avance lento, muchos cambios para juntar apoyos y que ha sido muy costoso, “viéndolo hoy parece que no hay mucha expectativa de que se apruebe como el gobierno lo esperaba”.

Sobre el futuro de las iniciativas del gobierno en el congreso, señaló que el panorama es difícil en adelante, “hay elecciones en octubre, los congresistas se concentran más en consolidar el poder regional que del trámite legislativo y el costo político de apoyo irrestricto a las reformas en campaña, hace que algunos se moderen”.