Inicia en la Cinemateca de Bogotá la versión número 22 del “Ciclo Rosa”

La Cinemateca de Bogotá de viste de rosado, inicia una de las iniciativas más esperadas del año, el “Ciclo Rosa” llegando a 22 ediciones, convirtiéndose en un espacio alternativo para la muestra audiovisual y la discusión alrededor de la visibilidad LGBTIQ+, pasando figuras significativas de la creación e investigación audiovisual nacional e internacional.

La edición del 2023 del “Ciclo Rosa”, está conformada por una Muestra Internacional curada por Cédric Succivalli, crítico de cine y programador italiano y propone 5 programas con un rango ecléctico de voces queer que lo han impresionado profundamente durante los últimos años. Esta muestra estará acompañada por su curador y presentará títulos: Lobo y perro, Fire at the Lake, The Lost Boys, Errante corazón, Exalted Mars, entre otros.

La Muestra Nacional es resultado, por primera vez, de una convocatoria pública donde se recibieron más de 60 obras audiovisuales de todos los formatos y duraciones, provenientes de todo el territorio nacional. La muestra se compone de un largometraje: Clara y tres programas de cortometrajes: Fuerza salvaje, Afectos disidentes y Feminidades construidas.

Además, el Programa Furia presentará películas que suspendan momentáneamente las convenciones sociales y permitirá que se avive la pasión por encima de la razón. Por otro lado, en el Foco Jorge Cadena, intimidad y rebeldía, es un recorrido entre lo personal y lo colectivo, lo introspectivo y lo político. Para complementar la agenda de películas se tendrán dos estrenos Internacionales: Medusa Deluxe de Thomas Hardiman y Lingua Franca de Isabel Sandoval. En estrenos nacionales: Wërapara de Claudia Fischer, Petit mal de Ruth Caudeli y Anhell69 de Theo Montoya.

El “Ciclo Rosa” ha promovido la emergencia de nuevas formas de representación de los géneros y las sexualidades en su diversidad y complejidad, más información y programación en la página y redes sociales de la Cinemateca de Bogotá y el Idartes.