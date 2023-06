Falcioni sobre dirigir al América: No me gustaría que ese cariño se volviera un insulto

El nombre de Julio César Falcioni está escrito con letras doradas en las entrañas del América de Cali. Durante su paso por la institución entre 1982 y 1986 ganó el pentacampeonato de la liga colombiana y disputó tres finales de la Copa Libertadores, convirtiéndose en un ídolo por sus grandes actuaciones en el arco Escarlata.

En entrevista para El País de Cali, el hoy entrenador de Banfield, club con el que también logró hazañas en el banquillo con el título en 2009, se refirió a la manera en la que logró establecer la conexión con la hinchada americana, así como reconoció que siempre ha querido dirigir al equipo, pero tiene “temor” de que ese cariño se llegue a perder.

“Desde el comienzo hubo una simbiosis, una atracción mutua. Yo me volví muy hincha del América y traté de defender siempre la camiseta con todo lo que tenía, con lesiones, operaciones, con todo lo que conlleva la exigencia del fútbol, y el hincha me lo reconoció siempre”, manifestó el argentino de 66 años.

Sobre la razón por la que no ha llegado a dirigir al América, explicó: “Es algo que siempre pensé, pero siempre me dio temor. Porque pasaron tantos años después de que me fui como jugador, y si como técnico te toca perder dos o tres partidos... No, no me gustaría que ese cariño se perdiera o se volviera un insulto”, declaró en el diálogo.

“El fútbol a veces te da dos o tres resultados negativos y bueno… Ojalá algún día se dé esa posibilidad. Ha pasado mucho tiempo ya”, añadió dejando la puerta abierta.

Asimismo, aseguró que siempre estará agradecido con la hinchada y la ciudad de Cali. “Me sorprende que el cariño de los hinchas del América hacia mí ha pasado de generación en generación. Y es difícil que eso suceda. América me ayudó a formar mi familia, mi hogar, porque lo iniciamos en Cali. Me ayudó en la educación de mis hijas desde su infancia. Yo estoy muy agradecido con la institución y los hinchas, porque su cariño ha traspasado fronteras y tiempos”.

Finalmente, reveló que ese amor por los Diablos Rojos lo llevó a rechazar las ofertas que tuvo de Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali.”Nunca traicionaría al hincha. Me pareció que no correspondía”.