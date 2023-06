“Estoy aterrado, asustado”: presidente de Asojuntas de San Cayetano

Cúcuta

El presidente de la Asociación de Juntas del municipio de San Cayetano pide garantías para desarrollar su labor como líder comunal, luego de que dejaran abandonado un presunto artefacto explosivo frente a su vivienda en el barrio Portales de Vicenza en esa localidad.

“Temor siento mucho, porque lo dejan en la puerta de la casa, es una intimidación que no es fácil para cualquier persona. Pido que se esclarezcan los hechos y tener cuidado con esa situación. Estoy aterrado, asustado” dijo a Caracol Radio Eduardo Lizcano, presidente de Asojuntas de San Cayetano.

El comunal afirma no haber recibido ningún tipo de intimidaciones, asegurando que “directamente no he recibido amenazas, pero sí he recibido de forma indirecta, muchos audios mal intencionados, pero sí llevan mi nombre”

Las autoridades municipales desarrollaron un Consejo Extraordinario de Seguridad, al tratarse del segundo ataque en menos de una semana en esa localidad del Área Metropolitana de Cúcuta.