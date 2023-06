Andrés ‘Manga’ Escobar se ofreció a jugar gratis en el Cali: el dinero no es importante

El delantero Andrés ‘Manga’ Escobar, es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el fútbol colombiano, sin embargo, diferentes situaciones de indisciplina han afectado su carrera deportiva.

El jugador de Puerto Tejada se encuentra en Cali, después de su experiencia en Islandia, en donde tuvo que enfrentarse a un lío judicial por un caso de abuso sexual por el cual fue condenado a dos años y medio de prisión.

En medio de un incierto futuro tras más de año y medio sin jugar, habló para El Alargue de Caracol Radio y dio unas importantes declaraciones. “Yo les dije que me hicieran un contrato por el mínimo, que el dinero en este momento no es lo importante. Yo lo que quiero es jugar, en este momento para mí lo más importante es volver a las canchas y ayudar al club”. Además, agregó que si esto no se logra daría un paso al costado: “yo creo que si esto no se da me retiro de las canchas”.

Manga reveló que ya habló con el entrenador Jorge Luis Pinto para adelantar su llegada al equipo azucarero y que él le dejó abierta la posibilidad de regresar al club del que ya hizo parte. “Intenté conseguir el número por todas partes y no podía, entonces fui hasta la sede, entré como si fuera jugador, esperé a que se acabara el entreno y hablé con él. Pensé que iba a ser distinto porque él tiene un temperamento, pero fue una charla muy buena”.

Sobre la contratación, Pinto le dijo al delantero que no dependía solamente de él pero que iba a estar a disposición de que todo sucediera. “El Cali tiene muchos socios, mucha junta directiva, tienen que aprobarlo los dirigentes, pero ellos han sido muy sinceros. Tengo mucho respeto por la institución y por la hinchada”, aseguró Manga Escobar.

El último club en el que militó el jugador con pasado en Nacional y Millonarios fue el Leiknir Reykjavík de la primera división de Islandia, alcanzó a jugar 17 partidos y anotó dos goles.