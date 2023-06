Analistas critican reducción de receso legislativo: “es una medida folclórica y demagoga”

Colombia

Tras varios cuatrenios intentándolo, el Congreso finalmente aprobó en su totalidad la reforma constitucional que plantea el recorte del receso legislativo, pasando del 16 de marzo al 16 de febrero el inicio de las sesiones ordinarias. La plenaria de Cámara le dio su octavo aval al proyecto, al que le resulta sólo la promulgación para entrar en vigencia.

Aunque la iniciativa ha sido destacada por la mayoría de sectores políticos, para algunos analistas se trata es de una medida populista, que en realidad no traerá grandes resultados. El profesor universitario Mauricio Jaramillo, de hecho, insistió en que “no, no se va a traducir en resultados. Es una medida demagoga,

folklórica, porque además durante el receso no es que los congresistas no trabajen; es un lugar común ese cuento de que durante el receso los congresistas no hacen nada”.

Para el académico, además, “el problema no están acortar los recesos, el problema pasa, por ejemplo, por cómo contrarrestar el ausentismo, y eso, básicamente, no se hace a través de leyes. Usted no puede obligar a los congresistas a trabajar a través de leyes, esto es un fetiche jurídico, un fetiche santanderista. Yo yo, la verdad, creo, tengo muy poca fe y creo que además esto, pues, puede llegar a tener los efectos contrarios, porque va a reducir las posibilidades de que los congresistas sean más efectivos. La solución es mucho más estructural y menos demagoga”.

En ese sentido, en analista Yan Basset coincidió en que “el período de receso no no necesariamente significa vacaciones pueden estar trabajando en sus proyectos, trabajando en sus regiones, etc. Entonces, es cierto que había un período grande de receso de del Congreso, pero no significa necesariamente que estaban de vacaciones”.

En segundo punto, el colombofrancés consideró también que “este proyecto de de ahora, básicamente lo que hace es un poco regularizar y generalizar esta la práctica de las sesiones extraordinarias; en realidad, las sesiones duraban muchísimo más de lo que se preveía casi siempre. Por lo tanto, finalmente, pues es apenas una manera de poner como la regla, lo que antes se era en la práctica una excepción, pero una excepción que siempre o casi siempre se aplicaba. Entonces no, no creo que cambie realmente mucho las cosas en la práctica sobre el trabajo del Congreso”.