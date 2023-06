“Seguimos pensando que el buen gobernante tiene que oírnos”: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de Andesco en un discurso bastante enérgico volvió a destacar el llamado cambio de ‘tonito’ para que las empresas de servicios del país y el Gobierno Nacional vayan a la par de los intereses de la Nación.

“Estoy diciendo que hay que cambiar ‘el tonito’, se tiene que cambiar, tanto el nuestro como el del del Gobierno. Nosotros tenemos que entendernos, tenemos que sentarnos, tenemos que ser propositivos, tenemos que mostrarle a Colombia que si trabajamos todos del mismo lado de esa manera vamos a salir mucho más rápido y lograr los compromisos que tenemos sociales en todo el territorio colombiano.”

Destacó el papel de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG durante el último año para establecer las reglas frente a las tarifas principalmente de energía.

“En ese momento el dijo que iba a asumir las funciones de la CREG y quiero contarles que no se dio eso. Después de 11 meses lo que se hizo fue mantener la institucionalidad a través de la CREG, el Gobierno Nacional se dio cuenta que no se puede primar el proyecto político sobre el técnico y tenemos que hacer lo que se tiene que hacer para seguir avanzando.”

El dirigente también invitó al Gobierno a seguir trabajando en equipo para enfrentar un tema tan difícil como el fenómeno del niño.

“Seguimos pensando que el buen gobernante tiene que oírnos y que nosotros no solo vamos a venir a decirle las cosas buenas y vamos a ser los aduladores. Tenemos que anticiparnos a los hechos. Por eso venimos trabajando con la ministra de Minas diciéndole ‘ministra hay que anticiparnos a este fenómeno del niño que no es una cosa que va a suceder, es una realidad no solamente en Colombia sino en el mundo.”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones en Andesco insistió en el dialogo cordial.

“Porque estamos rompiendo también todos esos escenarios disruptivos donde estábamos buscando quien gana o quien pierde, aquí no hay ganadores ni perdedores. Pierde Colombia si no actuamos, tenemos que actuar todos unidos para conectarnos, cerrar las brechas y hacer los cambios.”

Por último, destacó el trabajo de las empresas de servicios públicos en afrontar la pandemia del Covid-19 o un apagón con el fenómeno del niño.