Investigan abandono de elemento sospechoso en vivienda de líder comunal en San Cayetano

Cúcuta

Los habitantes del municipio de San Cayetano amanecieron hoy con una alerta por un elemento sospechoso abandonado en las afueras de la vivienda del presidente de Asojuntas Luis Lizcano.

El líder comunal expreso en Caracol Radio su preocupación por el hecho “me preocupa que esto este ocurriendo, no he sido víctima de amenazas, no se quien esta detrás de todo esto, que ya las autoridades establecerán”.

Frente a esta situación, personal antiexplosivo hizo presencia en el lugar y se llevó el material que fue dejado al ingreso del inmueble, que no detonó y que fue sacado de manera cuidadosa y preventiva del lugar.

Por su parte, el alcalde del municipio Antonio Marín en el marco de un consejo de seguridad dijo a Caracol Radio que “he pedido a la policía nacional, a sus investigadores de Sipol determinar los hechos particulares que vienen ocurriendo en el municipio y que están afectando la seguridad y la confianza de los habitantes de esta población”.

Así mismo indicó que el ejercito nacional se ha comprometido a redoblar la vigilancia en la zona rural para evitar nuevas acciones de violencia que provoquen alertas u situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Por ahora las autoridades desconocen quien sería el responsable de este hecho contra el líder comunal.

El mandatario advirtió además que en su municipio no hay presencia de grupos al margen de la ley.