Reforma laboral: se frustra nuevo intento por arrancar el primer debate

Para este miércoles (14 de junio) estaba citada la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para discutir la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, pero nuevamente, por falta de quórum, se frustró el debate.

“No ha fallado la sesión, lo que falló fueron los congresistas que quieren seguir dilatando, que quieren presionar decisiones frente a las reformas. Ayer los escuchamos por horas, trajeron más de 15 personas a hablar contra la reforma en la sesión, se quedaron absolutamente en toda la sesión, y hoy que estaba agendado para discusión en primer debate, no fueron capaces de de darle la cara al país y tienen que responder porque no venir y no hacer quórum es como no ir a trabajar. Entonces les pedimos que le den la cara al país, que den el debate. Si dicen que están en contra de la reforma porque tienen reparos técnicos, pues que los den, que los den con argumentos, pero que le permitan al país conocer esos argumentos, que nos permitan conocer las ponencias que ya están radicadas desde hace rato”, aseguró la coordinadora ponente, Mafe Carrascal.

Aseguró que los ausentes en la sesión fueron: “el Partido de la U, el Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, quienes no vinieron, pero sí hicieron reuniones paralelas en el Congreso de la República, no se hicieron presente y de verdad que están jugándole a que se hundan por procedimiento sino se le da primer debate en sesiones ordinarias que están a punto de culminar, pues entonces se hundiría. Sin embargo queremos decirle a los trabajadores y trabajaras que estamos firmes y con la convicción de que esta reforma se tiene quedar”.

