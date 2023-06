El gobierno advierte que no está abierta la convocatoria para el programa Jóvenes en Paz

Colombia

A través de un comunicado el gobierno del presidente Gustavo Petro informó que se están realizando actividades irregulares relacionadas con la recolección de información de ciudadanos a través formularios físicos y digitales con el fin de obtener datos personales y realizar acciones fraudulentas.

Según el comunicado, se trata de una falsa convocatoria para la inscripción de beneficiarios al programa nacional Jóvenes en Paz.

“El gobierno nacional informa a la opinión pública que actualmente no se encuentra en curso ninguna convocatoria abierta para la inscripción o recolección de información de beneficiarios del Programa Nacional Jóvenes en Paz por parte de individuos u organizaciones”.

Ante esto el gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para que no se comparta cualquier tipo de información personal no sensible a través de plataformas no oficiales.

“Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía para que se mantenga debidamente informada a través de los canales oficiales, con el fin de obtener información veraz y precisa sobre las convocatorias, programas y proyectos en curso”.