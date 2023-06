Duván Zapata y Luis Muriel: Turquía se presenta como un destino para reencontrarlos

Luis Muriel y Duván Zapata durante un partido del Atalanta (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) / Marco Luzzani

Duván Zapata y Luis Muriel no tuvieron su mejor rendimiento durante la última temporada con el Atalanta de Italia. Entre ambos alcanzaron apenas 5 goles en 58 partidos disputados (27 Zapata y 31 Muriel), siendo las lesiones la principal razón de su bajón futbolístico y la poca participación desde el once inicial.

Ambos jugadores cuentan con contrato vigente en la institución de Bérgamo hasta 2024, sin embargo, su continuidad no parece segura y la salida es la vía para que el propio club italiano genere una renovación en ataque partiendo de los ingresos que podría generar con las transferencias de los colombianos, ya que en caso de mantenerlos, se arriesgan a que desde enero del próximo año pueda negociar libremente y se vayan sin dejar un solo peso.

Ante esta situación, el mercado para los atacantes comenzó a sonar casi desde que inició la campaña. Ahora, hay dos clubes de Turquía que están interesados en alcanzar un acuerdo para las respectivas transferencias.

Duván Zapata, ofrecido al Galatasaray

Según el medio turco Sporx, el delantero ex América de Cali fue ofrecido a Los Leones y estos verían con buenos ojos su eventual fichaje, ya que no cuentan con un atacante de rotación. “Duván Zapata fue recomendado al Galatasaray, que no tenía ningún jugador en la rotación de delanteros después de que terminara la temporadas”. El club “tomó en consideración la sugerencia” y “considerará las condiciones financieras”.

El diario destaca que la decisión la tendrá que tomar rápido el club sobre si se lanzan a por el jugador de 32 años, quien ya fue vinculado al Fenerbahce, otro equipo turco.

“Fenerbahce se adelanta por Muriel”

CalcioNews24 dio a conocer que el equipo de Estambul tiene un interés “concreto” por fichar al jugador atlanticense de 32 años.. “Actualmente existe un fuerte interés del Fenerbahce por el número 9 nerazzurro, que ya tenía puesta su mirada en el colombiano desde hace unos meses. La presión del club turco es concreta, ahora sólo queda negociar con el propio Atalanta, que exige una suma de 10 millones de euros”, informaron.

Habrá que esperar cómo avanza el mercado para los atacantes que no volvieron a ser considerados en la Selección Colombia y de darse las situaciones anteriormente planteadas, se reencontrarían en un fútbol que ofrece buenas condiciones salariales sin todavía salir de Europa.