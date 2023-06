Cese al fuego con el ELN, ¿cómo enfrentar las economías ilegales?

En Hora 20 el análisis a los retos que tiene el Fuerza Pública y el gobierno para mantener el cese al fuego mientras se mantiene la ofensiva contra las economías ilegales. También se habló de los recientes anuncios de la Fiscalía que van desde la imputación a un excandidato presidencial hasta la citación a la exjefa de gabinete Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti.

Tras la firma del cese al fuego entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN en La Habana el pasado viernes que contó con la presencia del presidente Petro y del máximo comandante de esa organización armada, Antonio García, surgió una declaración del jefe de la mesa de negociación del ELN, Pablo Beltrán, que terminó opacando el anuncio central, pues aseguró que por ahora continuarán con prácticas como la extorsión y el secuestro, delitos que han legitimado como su método de financiación. Sin embargo, durante el fin de semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez afirmó que con o sin cese al fuego, los operativos contra las actividades de financiación como narcotráfico, secuestro, minería ilegal y extorsión por parte de la Fuerza Pública. A este hecho se suma que todavía no hay decreto del cese al fuego, aunque la Fuerza Pública sí está en proceso de alistamiento y de pedagogía ante el cese que iniciaría el próximo 3 de agosto.

Esta mañana en diálogo con 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, el senador e integrante de la mesa de diálogo, Iván Cepeda explicó que no se negoció el hecho que el Estado reprima esas actividades ilegales; también dijo que el cese será gradual y que no todo ocurre de manera automática, pues estiman que las conductas prohibidas irán aumentando.

Frente al anuncio del cese, también continúan los efectos generados por la fecha que estableció el presidente, “Un cese al fuego que sigue con una promesa, en mayo de 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia”, aseguró el día del anuncio del cese ... A lo que Antonio García contestó hoy vía Twitter, diciendo que por ahora se han firmado dos acuerdos, el de los alistamientos para adelantar la Participación de la Sociedad y el Cese el Fuego: “el tema del Fin del Conflicto es el Quinto punto, y sobre él aún no hemos conversado”.

Lo que dicen los panelistas

María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, explicó que el del ELN es un solo proceso, “esta es la continuación del acuerdo del 2016 con Juan Manuel Santos, por eso la agenda no se cambió y tuvo unas pequeñas modificaciones”. Señaló que la participación de la sociedad civil es el centro de este o cualquier acuerdo con el ELN porque ellos consideran que sus transformaciones, son las condiciones que les darán a ellos la plataforma para continuar con un proceso de desarme, “la meta o fin del proceso de paz para el ELN no es el desarme y por eso no pueden en sus palabras decir y asegurar que no han firmado el fin del conflicto; en la agenda de Quito, por ejemplo, el cese también quedó adelantado”.

Agregó que este es un acuerdo protocolario que, si bien habla del eventual cese al fuego el 3 de agosto y habal de una preparación de los protocolos de verificación y va a ser importante el papel de la ONU, aunque afirmó que lanzarse a ponerle una fecha al ELN me parece muy atrevido en términos de desafiante, “recordemos cuantas veces esas fechas han quedado mal, no sólo a Petro sino a los otros presidentes porque normalmente estos escenarios de negociación se alargan”.

Para Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, hay que celebrar el hecho de que el proceso con el ELN finalmente tiene un avance, “hay que recordar que fueron muchos los intentos del gobierno por aproximarse a esta guerrilla, mucho de estos infructuosos”, además, comentó que lo que hay aquí es un cese de hostilidades, “pero un lado el ELN asegura que seguirá con extorsiones y secuestro y el gobierno seguirá con las operaciones para combatir estos flagelos según dijo el ministro de Defensa”. En ese sentido, advirtió que es una disyuntiva muy difícil porque el ELN tendrá que financiarse a través de estas actividades delictivas, “creo que el gobierno a pesar de lo avanzadas que están las negociaciones debe poner unas líneas rojas”

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, el cese al fuego es una buena noticia ya que cualquier medida tendiente a mitigar los efectos de la violencia en las regiones tiene que ser de buen acopio, “creo que es un punto de avance en una negociación”, pero afirmó que sin conocerse los protocolos, hay demasiadas ambigüedades y persiste un lenguaje de soberbia y desafiante constante del ELN que además confirma la desautorización entre la guerrilla y el Gobierno Nacional, “si bien son buenas noticias hay demasiadas dudas y ambigüedades y hay que tenerlo en cuenta; este cese de hostilidades a diferencia de otros procesos de negociación llega a inicios de las conversaciones y no al final”. Además, aseguró que de ahora al 03 de julio o de agosto no hay que esperar absolutamente nada, “mientras no estén claramente definidos, acordados y monitoreados los protocolos, lo que hay que hacer es aguantar. Tanto el ELN tiene que aguantar la ofensiva del Estado y la sociedad tolerar posibles ataques”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, destacó que el cese es una buena noticia que hay que recibir con optimismo, “en mi caso es moderado y escéptico. Creo que con el anuncio tan reciente todavía no tenemos los elementos para tener claridad de si es un tema simbólico o tendrá efectos concretos”, pero al tiempo considera que tampoco hay elementos para oponerse a lo que está pasando, “todo lo contrario, creo que hay que recibirlo con un optimismo escéptico y moderado y esperar en las próximas semanas qué anuncios hacen crecer el optimismo”. Señaló que tiene una preocupación que tiene que ver con los actos, hechos y delitos que puedan cometer otros grupos que no sean el ELN y que estén operando en zonas donde la guerrilla opera; “esto genera la dificultad de que la fuerza pública pueda diferenciar los actores”.