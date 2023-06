Mbappé se pronuncia y deja en evidencia al PSG con una nueva carta

Kylian Mbappé junto al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images) / Tim Clayton - Corbis

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, indicó este martes en un comunicado a la AFP no haber mantenido nunca conversaciones para una renovación con el club galo, un día después del envío de un correo anunciando a sus dirigentes su intención de no activar una opción de prolongación en París.

El futbolista de 24 años manifestó que ya le había hecho saber a la institución el 15 de julio de 2022 el deseo de no continuar más allá del 2024, fecha estipulada para la terminación del vínculo y que su correo enviado el lunes, tenía el objetivo de confirmar lo que había sido precisado de forma oral.

“Kylian Mbappé y su entorno afirman no haber vuelto a hablar nunca con el club de este punto durante el año, excepto hace 15 días para anunciar el envío del correo. Ninguna eventual nueva prolongación fue, por otra parte, mencionada”, destaca el comunicado.

“Después de haber afirmado públicamente estas últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no ha pedido su marcha este verano sino que simplemente confirmó al club la no activación de su año suplementario”, explican Mbappé y su entorno.

Por último, “lamentan que la recepción de ese correo se haya difundido a los medios y que esos intercambios se hayan hecho públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club”.

El envío del correo de Mbappé a la dirección del PSG se produjo poco antes de un año después de la renovación por sorpresa del delantero de 24 años con el PSG.

El campeón del mundo en 2018, pretendido sobre todo por el Real Madrid, había renovado hasta 2024, con la posibilidad para él de activar una opción por un año extra.

¿Qué alternativas le quedan al PSG?

Según se ha podido conocer, el equipo no contempla dejar salir a su estrella en calidad de agente libre durante el verano de 2024, por lo tanto, entraría en el mercado del periodo que está próximo a abrirse en caso de que no lo logren convencer de renovar antes del 31 de julio. Por menos de 150 millones, no sería vendido el habilidoso atacante.