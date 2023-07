Reacciones tras escándalo en el Gobierno por audios de Benedetti

Este domingo 4 de junio en horas de la noche la Revista Semana reveló unos supuestos audios en donde aparentemente hay fragmentos de conversaciones entre el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti y Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del gobierno actual. Con esto, diferentes personajes reaccionaron por el escándalo en el que está envuelto el Gobierno Nacional.

Sin embargo, tras la publicación del medio, Armando Benedetti comentó que “los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte.”

¿Qué dicen los sectores políticos?

Por un lado, el excandidato a la presidencia, Enrique Gómez, señaló la importancia de que Armando Benedetti explique a qué dinero se refiere en la conversación al parecer con Laura Sarabia. “Que se sepa completo. ¿A qué dinero se refiere Benedetti? Ahí está la #PetroPolítica retratada”, trinó Gómez.

De otro lado, el también excandidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, aseguró que el presidente Petro debe renunciar: “Presidente Petro, RENUNCIE. Ustedes se ROBARON las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ILEGÍTIMO”, fueron las palabras escritas por Gutiérrez.

Mientras que Jota Pe Hernández fue muy breve e indicó: “¡Colombia merece saber la verdad!”. Esta frase la acompañó en su Twitter con una foto en donde aparece el presidente Petro junto al expresidente Ernesto Samper”.

El ex ministro de Hacienda y de Comercio, Industria Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, fue breve al mencionar “Insisto … que cansancio y que tristeza por el país …”

La congresista María Fernanda Cabal mencionó que considera que en medio de esta situación es complejo seguir legislando y haciendo su trabajo. “Como congresista estoy convencida que no podemos, la rama legislativa, seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti.”

Otro en pronunciarse fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien comentó que tenía conocimiento sobre formas de impactar las elecciones. “Yo había oído de gente seria que en Atlántico parecía brotar plata de la tierra para la compra de votos para Petro. Ahora Benedetti da pistas de donde salió la plata. ¡Qué porquería! ¡Y Petro siempre posaba de líder anti corrupción! Ahora veremos cómo pagan esos aportes. Ahora sí sería bueno unas declaraciones con polígrafo...para Benedetti”

Diego Molano Aponte, exministro del gobierno Duque, señaló que en caso de que hayan pruebas de lo señalado en los audios, el presidente Petro, para él, debería renunciar. “De confirmarse denuncias de que dinero de campaña provino de narcodictadura de Maduro, Petro debe renunciar. Audios de Benedetti prueban carácter mafioso de este gobierno. Gustavo Bolívar no comience a montar novelas sobre entrampamientos, golpes blandos o perseguir a la oposición.”

También, el exconcejal de Bogotá Carlos Fernando Galán aseguró, “El cambio no se logra con financiación ilegal de campaña, el cambio no se logra con chuzadas, el cambio no se logra con corrupción”

Justamente, algo que ha llamado mucho la atención es que ante la expectativa del país, de una respuesta del presidente de la república, la respuesta que él mismo dio hace unos minutos a través de su cuenta de Twitter fue una foto donde se ve muy sonriente con su hija, la cual acompañó con el interrogante, ¿Intranquilos? !Qué va!

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, rechazó lo que ella calificó como un tuit provocador y evasivo.

“Presidente Petro el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, comentó la mandataria.