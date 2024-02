¿Qué viene para Chile tras triunfo de la extrema derecha en el proceso constituyente?

El pasado 7 de mayo, Chile eligió a los 51 consejeros que redactarán la nueva propuesta de Constitución. De acuerdo con los resultados, el Partido Republicano (RP) de extrema derecha se situó como primera fuerza para liderar este proceso.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el periodista y analista político José María del Pino se refirió al rumbo del país tras estos comicios. De acuerdo con el expertos, el problema del primer proceso fue que no hubo incentivos para negociar entre los sectores políticos, ya que la mayoría de la izquierda era notoria: “Ahora es la derecha tiene una mayoría aplastante y podría escribir sola esta constitución y el oficialismo de Gabriel Boric no alcanzó los 21 escaños para forzar algún tipo de acuerdo”.

Ahora, lo que queda sobre la mesa es qué propuesta le va a hacer el Partido Republicano (PR) a chile, que es el partido ultraconservador con la hegemonía (22 escaños del Consejo Constitucional): “Es un partido muy liberal, pragmático en lo económico, cree profundamente en un Estado pequeño, en la reducción de impuestos y conservador en lo social y en lo moral”.

Según indicó del Pino, el PR está contra el aborto, contra el matrimonio igualitario aunque han dicho que los derechos que ya están adquiridos no se van a retroceder. Además, han dicho que después de estas votaciones asumen la responsabilidad y van a redactar un texto que va a sentar las bases de la constitución vigente.

Para el analista, el cambio más signifíquelo serán las modificaciones al diseño de las instituciones de Chile y la autonomía y modernización del Estado. Asimismo, se abrirán a negociar el decálogo de derechos, pero no como lo tenía previsto la izquierda desde una perspectiva descriptiva: “Daban como ejemplo a Colombia como aquellos países donde los derechos sociales no pueden ser garantizados porque el Estado simplemente no tiene los recursos y terminan judicializando”.

Por último, del Pino indicó que el PR está dispuesto a que su propuesta de constitución se someta a votación en diciembre: “Ayer fue muy extraño ver tanto a José Antonio Kas, líder de ese partido, como a los otros líderes, en un tono muy abierto al diálogo y con mucha disposición a querer conversar con la izquierda a ver si se puede lograr algunos mínimos comunes”.