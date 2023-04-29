Expresidente Uribe pide quitar IVA a gasolina de aviones que viajen a San Andrés

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022. Ex presidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Senador, Miguel Uribe y Representante a la Cámara, Óscar Dario Pérez. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe y congresistas del Centro Democrático se reunieron este fin de semana con sectores productivos y sociales del archipiélago.

Desde allí, el expresidente Alvaro Uribe advirtió que en las últimas semanas se han agregado el desempleo de San Andrés otras 8.000 personas y amenaza que puede haber mucho más desempleo por el cierre, la disminución de hoteles y restaurantes.

Por ello, hizo una solicitud al Gobierno Nacional y a partidos políticos para que se tomen medidas que permitan aliviar la crisis.

“Aquí se ha dicho que uno de los obstáculos es el precio de la gasolina y entonces se ha pedido que se busque con el Gobierno Nacional, quitarle el IVA a la gasolina de avión, que podría llevar también a unos acuerdos con las compañías aéreas para tarifas favorables, para recuperar un alto nivel de turismo”, señaló el expresidente.

Uribe pidió al presidente Petro, a su Gobierno y a todos los partidos políticos, considerar el Proyecto que presentó el centro democrático y que según el:

“Trae alivios para la gasolina de avión, quita un tiempo el impuesto al consumo en restaurantes, que no afecta a San Andrés, pero afecta el resto el turismo nacional, resuelve también el tema del IVA a las tarifas hoteleras. Yo creo que lo que hay que aclarar es que las compañías no tienen por qué cobrar IVA a los tiquetes que se vendan en cualquier parte del país para viajar a San Andrés”, señaló.

El expresidente también abogó por que la comunidad raizal de San Andrés le enseñe inglés a los colombianos continentales.

“Aquí llegamos a tener 600 instructores que por internet le enseñaban inglés a los colombianos continentales, me dicen que hoy hay 200, espero que no esté yo equivocado en la cifra, pero uno pensaría que si tuviéramos 1000 instructores de la comunidad raizal, estarían percibiendo un ingreso muy importante”.