“Vamos a sacar la salud del negocio en el que la dejó”: congresista Mondragón contra Uribe

Colombia

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe, con un video a través de sus redes sociales, criticara algunos aspectos de la Reforma a la Salud que presentó el Gobierno Petro ante el Congreso, iniciativa que está a pocos días de tener su primer debate, el coordinador ponente de la iniciativa, el congresista del Pacto Histórico Alfredo Mondragón, respondió y dijo que se busca es quitar la Salud del negocio en el que “la dejó” el exmandatario.

“La ciudadanía durante estas décadas ha utilizado la tutela no porque ahí esté el derecho, sino porque le han negado el derecho a la salud. Así que Uribe no le puede echar el cuento a la población de que ahora con la reforma quedaría dependiendo de políticos regionales o nacionales, y que ese es el gran problema. No. Él sabe que los peores casos de corrupción de EPS han estado en vínculos, con cónclaves o con grupos políticos de las regiones”, afirmó el representante del Valle.

El congresista de la Comisión Séptima de Cámara le dijo también al expresidente que “no nos venga a echar ese cuento. Lo que ustedes han hecho es que, por la vía de contención del gasto, es decir, autorizaciones para negarle el derecho a la población, con demoras para las citas para los especialistas o para medicamentos, terminaron llevando a la población a un negocio con la Salud”.

Por ello, indicó el parlamentario que la idea de esta reforma, su objetivo principal, es el de acabar con ese ‘negocio’, como lo cataloga. “Álvaro Uribe, lo que vamos a hacer nosotros es sacar a la Salud del negocio en el que usted la dejó”, concluyó el coordinador ponente de la iniciativa que hace parte la agenda social del Gobierno del presidente Gustavo Petro.