Uribe sobre reforma laboral: Será dañina para trabajadores y empresarios

Colombia

El expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez cuestionó la reforma laboral que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que tendrá beneficios temporales, pero ilusionará a los trabajadores y después los frustrará.

En un Foro del Partido, el exmandatario aseguró que la nueva propuesta apunta a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones.

“Crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78% de los trabajadores colombianos”, dijo el presidente.

Además, aseguró que pone al país en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza; y en la situación de Venezuela donde el desempleo ha provocado la migración.

“Nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y lo trabajadores se ofrecen por la comida. Solamente el 34% tiene una ocupación, porcentaje que sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país”, añadió el expresidente.

Sobre la situación de plataformas como Rappi el expresidente dice que hay que optar por mejores iniciativas como, por ejemplo, que “paguen y afilien a sus servidores a la seguridad social. Sin embargo, la propuesta de aplicarles una legislación laboral inflexible lo único que hará será desmotivar esta dinámica fuente de empleo”.

Por ello, el Centro Democrático propone que en lugar de “más rigideces para el trabajo nocturno, de mayores costos para la desvinculación” se cree un Acuerdo Quinquenal de incremento Salarial.

“Este año empieza a aplicarse gradualmente la ley que propusimos de bajar la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales, que exige un costo para las empresas y un esfuerzo conjunto con los trabajadores para mejorar la productividad. Reforma como esta que se propone, difícilmente habrá quien se atreva a desmontarla en el futuro, a pesar de que solamente podrá beneficiar, en el largo plazo, a un grupo pequeño de trabajadores”, concluyó.