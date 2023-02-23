Félix Antelo renunció a la presidencia de Viva Air

Félix Antelo anunció su renuncia a la presidencia de la aerolínea Viva Air a través de un comunicado interno a sus colaboradores.

“Con mucho dolor escribo, para contarles que he renunciado al cargo de presidente y CEO de Viva”, manifestó Antelo.

De acuerdo con lo señalado en la carta, la salida se Antelo se da en medio de problemas financieros de la compañía y ante la demorada respuesta de la Aeronáutica Civil respecto al proceso de alianza con Avianca.

“La Aerocivil tiene todos los elementos, incluyendo una amplia serie de condicionamientos, para tomar una decisión ya mismo; y espero esta decisión que tomé, preocupado por mi salud que se ha visto menguada en este último tiempo, sume al gran número de elementos que tienen sobre su mesa, pues el desgaste del equipo ya se siente y no podemos ignorar que Viva es importante, pero su gente lo es más”, manifestó el saliente presidente de la aerolínea.

Cabe resaltar que Viva cerró operaciones en Cali y se acogió a un proceso especial de insolvencia con el propósito de lograr su permanencia en el mercado. Posteriormente, aerolíneas como Latam y JetSmart mostraron su interés en adquirir Viva.

De igual forma, la aerolínea informó que, debido a la crisis, dejaría 5 aviones en tierra y reprogramaría vuelos.

En ese sentido señaló que “espero que el Gobierno y la Aerocivil se pronuncien a la mayor brevedad con una respuesta positiva, que apalanque por los siguientes años el proyecto al que hace cinco años le vi potencial, y no me cabe duda de que lo sigue teniendo”.

“Estoy confiado en que Viva va a seguir escribiendo nuevos capítulos en su historia, les deseo el mayor de los éxitos a todos”, puntualizó Antelo.