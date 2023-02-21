Esperamos tener claro en marzo el tema jurídico: MinTransporte sobre metro de Bogotá

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El Metro de Bogotá ha despertado recientemente un gran debate en Colombia por diversas declaraciones y también por decisiones que involucran a mandatarios como el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.

El pasado 9 de febrero estos dos mandatarios ‘hicieron las paces’ con respecto al tema y se anunció también la semana pasada, tras una reunión entre ambos dirigentes en un vuelo con destino al Guaviare, que se iba a dejar la controversia pública para encaminarse mancomunadamente a definir el futuro de la primera línea del metro.

Así las cosas, el ministro de Transporte Guillermo Reyes pasó por los micrófonos de La W este 21 de febrero para hablar sobre diferentes temas inherentes a la cartera y dentro de estos se refirió a la actualidad del metro de Bogotá.

“Tuvimos una reunión este lunes (20 de febrero) con la alcaldesa Claudia López para definir y avanzar en lo que el presidente y la alcaldesa acordaron en ese vuelo. Acordamos hacer una reunión el próximo martes a las 6 de la tarde en relación con el tema técnico y esperamos convocar a la FDN que ha sido la que ha estructurado en el pasado los temas de la linea 1 y 2 del metro de Bogotá”, explicó.

Adicionalmente, mencionó que están a la espera de que se entreguen más análisis de la obra por parte del equipo jurídico.

“Estamos a la espera de que el equipo jurídico de la Alcaldía de Bogotá entregue sus análisis, porque tengo entendido según me dice la alcaldesa, que ellos han contratado algunos estudios a la vez que igual que lo ha hecho el consorcio chino y el Gobierno Nacional. Esperamos que en marzo podemos tener claro este tema jurídico y también el tema técnico ”, puntualizó.

Finalmente, mencionó que en el metro “los trabajos siguen, los porcentajes de avance de las obras del consocrico en la linea 1 del metro siguen y tambien en la consecucion de garantías para la linea 2 port parte del distrito″, sentenció.

Escuche el apartado de esta entrevista a continuación: