Juan Daniel Oviedo oficializará su candidatura a la Alcaldía con caminata en Bogotá

Este martes 7 de febrero de 2023, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, oficializará su candidatura a la Alcaldía de Bogotá con una caminata en el Parque Nacional que tendrá lugar en la Torre del Reloj del parque a las 6:30 a. m.

“En un sitio abierto queremos encontrarnos con las personas que nos quieran apoyar y acompañar con un acto simbólico en el que, queremos recoger nuestras primeras firmas pero antes, queremos hacer un poco de deporte por Bogotá a las 6:30 a. m. en el sitio central del parque y hacia las 7:00 a. m., vamos a empezar la dinámica de recolección y contar qué es lo que queremos hacer”.

De acuerdo con Oviedo, el propósito de su equipo con el proyecto de Alcaldía de Bogotá es resolver los principales problemas de la capital colombiana: la seguridad, la movilidad y la situación de pobreza: “es importante recordarles a todos los habitantes que los problemas de Bogotá no tienen un color político sino que, son una realidad que tenemos que enfrentar con mucho trabajo, honestidad y pertinencia”, indicó el exdirector.

¿De dónde surgió la pasión por las matemáticas?

Oviedo explicó que desde pequeño en su entorno familiar comenzó su gusto por las matemáticas, pues, su hermana Margarita, licenciada en preescolar, desde muy joven lo incluía en las clases para adelantarlo en el conocimiento de las matemáticas.

“Las matemáticas me ayudaron a protegerme del bullying en el colegio, en vez de estar pensando en cómo me la montaban me dediqué a estudiar y a leer”, dijo Oviedo.

Esta pasión también lo ayudó a ganarse una beca para un doctorado en Francia del Banco de La República.

Sin embargo, también contó que en el colegio se enfrentó a múltiples burlas por su voz y además, por una cicatriz de un accidente que era muy visible. Al llegar al Dane esto no fue diferente para Oviedo: “esa era la primera vez que tenía un cargo de gran importancia para el país y sentía que mi formación iba a ser una garantía importante pero lo primero que sucedió fue el fastidio por mi acento gomelo, por mi tono de voz”.

¿A qué se debió su salida del Dane?

“Yo me ilusioné y muchos amigos escucharon que dije que puede ser una oportunidad porque todos estábamos a la expectativa de esa propuesta de cambio que había sido seleccionada por toda la ciudadanía. Ver que el presidente Gustavo Petro reconocía mi trabajo y el rol del Dane fue motivo de orgullo porque yo hasta el último día tuve el chaleco Dane puesto”, expresó Oviedo.

Oviedo contó que en una oportunidad conversó con el presidente cuando él estaba en Italia y le dijo que quería conversar con él personalmente porque habían algunos temas particulares de los cuales quería conocer su opinión y, “esa conversación se fue aplazando con el tiempo y llegó el comité de empalme y en ese comité sí se hicieron manifiestas algunas diferencias”.

Según el candidato a la Alcaldía, lo que más generó una diferencia notable fue la posición sobre los grupos indígenas a cerca de esa denominación de genocidio estadístico bajo su cabeza en el Dane: “lo cual me pareció injusto y que no tenía ningún fundamento y que, tristemente el Plan Nacional de Desarrollo no corrige en su articulado cuando debería ser explícito que las transferencias a los indígenas se rigen por su volumen poblacional y no por la población que reside estrictamente al interior de los resguardos”, explicó Oviedo.

¿Cómo lograr ser el candidato a la Alcaldía de Bogotá?

“Queremos que más allá de ese péndulo de izquierda y derecha que vive el país constantemente, queremos es recordarles a los habitantes de Bogotá que los alcaldes y alcaldesas son administradores de una ciudad y no necesariamente son parte de los debates ideológicos que se tienen a nivel nacional y por eso, queremos aprovechar esta experiencia de mi vida profesional para ponerla al servicio de la ciudadanía con un elemento particular y es la cercanía y manifestación de afecto”, indicó Oviedo, quien dejó clara su posición frente a algunos temas que son coyuntura en el país:

¿Metro elevado o subterráneo?

El candidato sostuvo que más allá de si es mejor un Metro subterráneo o elevado, la ciudadanía debería abogar a que se respete la institucional: “el Metro quedó aprobado con marco legal que es la ley 307 de 1996, en donde tanto Alcaldía como Gobierno Nacional fijaron su viabilidad técnica, económica, ambiental, urbanística, física y financiera”. Es por esto que, para Oviedo lo que se aprobó en su momento tuvo el aval con recursos que el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo “que son entidades muy serias a la hora de financiar proyectos”.

Además, Oviedo agregó que esto es algo que el Gobierno quiere cambiar con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo de cofinanciación de sistemas de transporte, “en donde se quieren lavar las manos con los conceptos de viabilidad”.

¿Seguirá el Pico y Placa para motos?

Ante este tema, Oviedo indicó que se requiere una evaluación de fondo y apenas está comenzando la estructuración de estas propuestas pero agregó que,“tenemos que reconocer que las condiciones a través de las cuales el uso de la motos en Bogotá, como mecanismo de transporte de la casa al trabajo, tiene uno niveles de incidencia que no necesariamente están al máximo en relación con otras ciudades del país”.

Para que esto se pueda llevar a cabo, explicó que es necesario que los mecanismos de verificación de la placa y chalecos sean una norma de obligatorio cumplimiento para que las cámaras del esquema de vigilancia del Pico y Placa puedan hacer la verificación correspondiente.

En materia de inseguridad, ¿cuál es su propuesta para combatirla?

Las manifestaciones como los hurtos a personas y los hurtos a residencias se han incrementados entonces, “hay un elemento fundamental para comenzar y es recuperar el trabajo articulado de la fuerza pública con la administración distrital”, dijo Oviedo.

Según el candidato, esto implicaría que las medidas de seguridad puedan mejorar en materia de optimización, mejoramiento de la inteligencia, policía judicial, fiscales y jueces, ya que, es necesario contar con un equipo de soporte adecuado para judicializar a los delincuentes.

¿Los miembros de la ‘Primera línea’ deberían salir de la cárcel para hacer labor social?

Por último, Oviedo dijo que en su caso, respeta la separación de poderes y señaló que si hay personas judicializadas, éstas deben ser sometidas a juicio para poder decidir cuáles fueron las situaciones en las que cometieron algún delito en el marco de la protesta social. “Esas reglas tienen que cumplirse para reconocer que tenemos un Estado con separación de poderes”.