Alcalde de Manizales fue operado de los ojos

Manizales

A través de un comunicado de prensa la Alcaldía de Manizales informó sobre la situación de salud del alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín Correa, quien fue intervenido quirúrgicamente debido a una alteración en sus córneas conocidas como queratoconos.

El mandatario tendrá una incapacidad de 10 días a partir de ayer viernes, por lo que el secretario Jurídico de Manizales, Juan David Duque Rendón, será el alcalde encargado de la ciudad durante el tiempo de recuperación de la primera autoridad del Municipio.

Según el mandatario, si evoluciona de forma positiva en menor tiempo y recibe autorización de los médicos, podrá reintegrarse antes de que finalice el periodo de incapacidad.

