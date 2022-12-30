El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Empieza la cuenta regresiva para la celebración de año nuevo en Times Square

Por primera vez desde que estalló la pandemia de COVID-19, la Nochevieja en Times Square no tiene requisitos ni límites en cuanto al número de personas que pueden asistir a una de las fiestas más emblemáticas del planeta.

La celebración comenzará poco antes de las 6 p.m.. A esa hora, la bola se colocará en lo alto del mástil de One Times Square. La caída de la bola, que durará 60 segundos, comenzará a las 23:59 horas.

Muchos celebrantes llegan por la tarde para reclamar sus puestos de observación. La entrada a las zonas de observación se hará por orden de llegada.

La celebración para recibir el año nuevo en Manhattan es única. Así es como se vive.