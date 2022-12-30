Docentes del Magdalena denuncian sobrecosto en dotación entregada por Gobernación

Aglomeraciones en la entrega de dotación de docentes del Magdalena / Cortesía

Los docentes del Magdalena representados por el Sindicato de Educadores, Edumag, denuncian irregularidades en la entrega de dotación que les hizo por normatividad la Gobernación de este departamento, debido que no se ve reflejado el contrato de 1.500 millones de pesos en lo recibido por los maestros.

En el comunicado emitido por Edumag, los directivos rechazan la forma en como la administración departamental realizo la entrega de las dotaciones a los docentes y personal administrativo de los municipios no certificados del departamento.

Omar Vargas, directivo del Sindicato de Educadores Edumag, dijo “los maestros y directivos del magdalena que tienen derecho a una dotación que corresponde a los años 2020, 2021 y 2022 adscritos a la administración departamental se llevaron una desagradable sorpresa por la mala organización y aglomeraciones, pero lo peor es cuando están reclamando la dotación se encuentran con unos costos elevados, sobrecostos que no brindan las garantías para que los maestros puedan recibir una dotación de calidad”.

“La entrega de los bonos de dotación correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, de los docentes y personal administrativo adscritos a las IED del departamento del Magdalena se convirtió en un caos por falta de planificación”, indicó Edumag en el comunicado.

La Gobernación del Magdalena aún no se ha pronunciado con una respuesta ante esta denuncia y los docentes exigen garantías en este proceso.