Juan M. Roca sobre supuesta muerte de Jotamario Arbeláez: “me parece una inocentada”

El poeta Juan Manuel Roca habló en La W sobre los rumores de la muerte de su colega Jotamario Arbeláez, y aseguró que en la madrugada lo llamaron para darle esta noticia.

03:07

Juan Manuel Roca y Jotamario Arbeláez. Fotos: Colprensa / Facebook

Este jueves 29 de diciembre el colectivo cultural y de poesía Casa de Citas originó un obituario de la supuesta muerte del poeta y nadaista Jotamario Arbeláez, quien desmintió en La W estos rumores, los cuales calificó de “muy mal gusto”.

El poeta Juan Manuel Roca aseguró en La W que tras enterarse del supuesto fallecimiento de su colega, recuperó un texto que habla de la resurrección: “su maestro Jesús resucitó al tercer día y que supuestamente falleció un día de inocentes y me parece una total inocentada que me obligó a cambiar la introducción a mi texto (...) Al fin y acabo fue un día de inocentes”.

Así mismo, aseguró que en la madrugada cerca de la 1:00 de la mañana lo llamaron para informarle sobre la muerte de Jotamario Arbeláez y posteriormente publicó el texto.

03:07

