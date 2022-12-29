Diferencias entre concejales de Santa Marta por proyecto de agua potable

Hace unos días la alcaldía de Santa Marta, anunció que ya se culminaron los diseños de la planta de tratamiento El Curval, para garantizar él continúo suministro de agua en la ciudad, proyecto que fue radicado ante el Concejo para las vigencias futuras por 1.68 billones de pesos.

La propuesta para solucionar el histórico problema del desabastecimiento de agua en Santa Marta divide a sectores políticos de la ciudad, Marta García, concejal de Santa Marta, asegura que el proyecto de aprobación del agua para Santa Marta por 1.7 billones debe ser estudiado y aprobado solo en siete días, y que los concejales no lo tienen para su análisis.

“El financiamiento es con una pignoración de las rentas del distrito a 30 años, el proyecto llega el día 22, lo van a aprobar el día de mañana, siete días para estudiar una pignoración de 1.7 billones de pesos”, aseguró la concejal, Marta García.

Por otro lado, el concejal Efraín Vargas, , afirma que tal proyecto si existe y que este ha sido estudiado por el Distrito y la Gobernación a través de mesas de trabajo, para mostrar el avance del mismo, “cuando el proyecto no está completo o no cumple con los requerimientos para ingresar al banco de proyectos simplemente es rechazado. La ministra no tiene el proyecto en sus manos, porque no hay inversión del gobierno central, toda la inversión la va a realizar el distrito a través de la pignoración de recursos propios, es decir que no es condición necesaria que tenga viabilidad del ministerio de vivienda”, aseguró el cabildante.

Es de recordar que, La veeduría ciudadana denominada ‘Agua Santa Marta’ radicó un documento ante el Concejo de Santa Marta, frente al trámite en sesión extraordinaria que se adelanta en el recinto, con relación a la autorización de vigencias futuras para el proyecto del sistema de acueducto el Curval, que faculta y autoriza al Distrito para comprometer vigencias futuras excepcionales por más de un billón 689 mil millones de pesos.