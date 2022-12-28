6AM W6AM W

Vaticano pide oraciones por Benedicto XVI: ¿cómo está su salud?

El sacerdote Roberto Regoli, autor de ‘El Pontificado de Benedicto XVI’, habló enLa W sobre el estado de salud del papa emérito.

13:37

Papa emérito Benedict XVI. AFP PHOTO / TIZIANA FABI (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Este miércoles 28 de diciembre el papa Francisco hizo un llamado a una “oración especial” para el papa emérito, Benedicto VXI, quien al parecer estaría presentando problemas de salud: “está muy enfermo”, señaló el pontífice.

“Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio está sosteniendo la Iglesia (…) está muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”, añadió.

Frente a la advertencia del Vaticano sobre la salud del papa emérito, el sacerdote Roberto Regoli, director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana y autor de ‘El Pontificado de Benedicto XVI’, habló para La W sobre el estado de salud del expapa.

“Lo que sabemos es lo que ha comunicado el papa Francisco en la audiencia general, es importante el llamado a rezar por la salud de Benedicto XVI”, aseguró Regoli.

Así mismo, señaló que “por ahora estamos en un estatus quo, estamos a la espera de conocer un poco más la situación. La conferencia Episcopal Italiana también han hecho un llamado a las oraciones”.

En cuando a los señalamientos de casos de abusos sexuales cometidos por el arzobispado alemán, explicó que el expapa Benedicto XVI ha respondido a las acusaciones declarándose inocente porque, de acuerdo con el sacerdote Regoli, Benedicto XVI desconocía los casos.

13:37

