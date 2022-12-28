Apostamos por hermandad de Colombia y R. Dominicana: Víctor Pacheco, CEO de AraJet

Víctor Pacheco, CEO de AraJet, pasó por los micrófonos de La W para hablar de los beneficios que trae la nueva aerolínea para conectar a Colombia con República Dominicana.

“En realidad es sencillo. La empresa está invirtiendo en su marca para que los colombianos se den cuenta que estamos para quedarnos, que queremos ser la aerolínea de su preferencia para venir a República Dominicana y que estamos dispuestos a invertir en ellos”, dijo.

¿Cómo serán los precios en el futuro para los vuelos entre Colombia y R. Dominicana?

“Estamos hablando desde 250 dólares con impuestos incluidos”, afirmó.

“AraJet se convirtió en poco tiempo en la aerolínea que tiene más destinos en Colombia hacia República Dominicana. Necesitamos conquistar a Colombia para conectar 54 ciudades entre norte, sur, Centro América y El Caribe”, agregó.

Flota de AeroJet

“Tenemos 43 de los que hemos recibido cinco. Básicamente es una mezcla, entonces el año que viene esperamos otros cinco y a su medida avanzará la aerolínea en 2024. Todos los aviones saldrán de la fábrica y consumen menos combustible”, mencionó.

¿Qué viene para el 2024 para los colombianos con AeroJet?

“Lo más importante es que sepan que vinimos a democratizar los cielos, siempre encontrarán con nosotros las mejores tarifas. Vendrán promociones sorpresas y se harán con el objetivo de agradarle a los usuarios”, explicó.