Mateo Moreno y Javier Vélez, pilotos que representarán a Colombia en el Dakar

Rally Dakar es la carrera de rally raid más exigente del mundo. Su edición 2023 comenzará el domingo próximo 31 de diciembre y finalizará el 15 de enero.

Con un total de 14 etapas a lo largo y ancho de Arabia Saudí, Mateo Moreno y Javier Vélez, serán los pilotos colombianos de Dakar que representen al país.

El piloto de rally raid Mateo Moreno, indicó que la dupla ya tiene todo sistematizado para esta competencia: “la lectura de los mapas y el ritmo que tenemos que llevar sobre la arena la preparación de todos los años”.

De acuerdo con Moreno, esta carrera requiere de bastante físico para aguantar tantas horas sobre el carro.

Su compañero de rally, Javier Vélez, señaló que ambos han corrido muchos años juntos y que se conocen lo suficiente para estar coordinados.

Sobre la financiación para hacer parte de esta competencia, Vélez comentó que este campeonato es muy costoso pero que cuentan con la ayuda de empresas locales y con parte de sus ahorros: “estoy jubilado, ya me puedo gastar los ahorritos”, dijo el piloto.

Por su parte, Moreno señaló que muchas veces no alcanza para tener una mejor cobertura del Dakar en Colombia: “ahora el Dakar se fue de Sudamérica donde tenía una acogida mayor por unos canales latinoamericanos y ahora estando en Arabia Saudita pues, es evidente que ha tenido más dificultades”.

Moreno reconoció que es difícil que la gente los acompañe en esta carrera e invitó a las personas que quieran revisar el en vivo, a hacerlo a través de la aplicación de dakar.com: " no son imágenes de carrera ni en vídeo, sino que es una tabla de tiempos que se está actualizando cada minuto, pero ahí podrán ver el resultado de de la carrera”.