Estudio revela que correos electrónicos afectan la salud mental de los empleados

El profesor de la universidad de Virginia William Becker, pasó por los micrófonos de La W para explicar su estudio llamado ‘Matándome suavemente: el impacto de las expectativas de monitoreo de correo electrónico organizacional en el bienestar de los empleados y otras personas significativas’.

Con este estudio el profesor Becker quiso analizar los efectos que pueden ocasionar una gran cantidad de correos electrónicos laborales y aseguró en La W que puede llegar a ser agobiante y que, además, afecta la salud mental de los trabajadores.

De acuerdo con Becker decidió iniciar este estudio luego de ver cómo a alguien cercano a él recibía correos de su jefe todo el tiempo, “empecé a ver como estos mensajes afectaban psicológicamente a esta persona, así que imaginé que podría estar pasando seguido y a muchas personas”.

Aseguró que estos efectos negativos no solo afectan a los involucrados, sino que también genera consecuencias en los que los rodean, pues tiene un efecto en la forma como interactúan con los demás.

El profesor señala que es importante que las empresas creen estrategias laborales y también alentar a los empleados a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral. No obstante, aseguró que esto también depende de los empleados.

