Colombia es un país que está muy bien en la salud de los niños: Ricardo Muñoz

Ricardo Muñoz estudió Medicina en la Universidad del Norte de Barranquilla y se especializó en pediatría el Hospital Militar. En Boston se reentrenó nuevamente haciendo cuidados intensivos y Cardiología en la Universidad de Harvard.

Actualmente es el jefe de servicio de cuidados intensivos cardiológicos del Hospital Nacional de Niños en la ciudad de Washington y también es director ejecutivo de telemedicina de este centro.

De acuerdo con Muñoz, este Hospital fue reconocido por implementar uno de los servicios más novedosos de Estado Unidos: “nosotros abrimos un concepto un poco diferente quizás de los pocos que existen en el mundo y es tener un centro como si fuera una torre de control de un aeropuerto”, explicó el médico.

Esta propuesta se realizó para ayudar a los doctores de la unidad de cuidados intensivos a no olvidarse de pequeños detalles que pueden hacer un impacto en la vida de los niños.

Tal como aseguró el doctor, este centro cuenta con una unidad de cuidados intensivos de 26 camas de niños cardíacos: “no nos podemos dar el lujo de que se nos olvide ningún detalle entonces, nosotros estamos pendientes del mínimo detalle (...) le estoy diciendo al doctor esto está pasando el niño, se puede tener un paro cardíaco porque las tendencias no lucen bien”.

Con la ayuda de inteligencia artificial, se monitorea constantemente a los niños pacientes para poder predecir que el paciente va a tener un problema adverso: “estamos tratando de adaptar alertar a nuestros doctores siempre que hay un detalle que puede impactar la vida de los niños”, dijo Muñoz.

El médico también indicó que en su trabajo de telemedicina ha trabajado con varios países de Sudamérica e incluso, con la Cardio Infantil de Bogotá y con la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga: “creo que tampoco Colombia está muy atrás, yo creo que Colombia es un país de Sudamérica que está muy bien en en salud y en la parte cardiovascular de niños no está tan atrasado, yo tengo un gran respeto tanto por la Fundación Cardio Infantil de Bogotá como Bucaramanga y pienso que se está ofreciendo un servicio bastante bueno para los niños”, señaló el doctor.