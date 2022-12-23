Vamos Pa’Lante: Con más de 700.000 donaciones, Olímpica recaudó casi $470 millones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Olímpica recaudó más de 900 millones de pesos para la campaña Vamos Pa’Lante

En el marco de la campaña Vamos Pa’Lante 2022, Linda Char, vicepresidenta de mercadeo de Olímpica, reveló la cifra recaudada y el aporte realizado por la fundación.

Esta iniciativa, liderada por la Universidad de Los Andes y W Radio, busca apoyar a jóvenes de la educación superior del país que no pueden continuar costeando sus gastos académicos.

Gracias a las personas que realizaron aportes en estos reconocidos supermercados para la campaña Vamos Pa’Lante se recaudaron 469.681.640 pesos y la Fundación Olímpica duplicó la cifra, es decir, por cada peso que donaron los clientes, la fundación donó otro peso.

“Nosotros felices, el grupo se pone la 10, es una campaña que la tienen en el corazón y nuestros clientes nos acompañaron este año en la campaña. Felices de poder entregar estos aportes”, señaló Char.

Así mismo señaló que: “el futuro de Colombia está en nuestros jóvenes, en que estudien y salgan adelante con sus familias. Es una inversión a nuestro futuro, le agradecemos a todos los colombianos que apoyaron esta campaña”.