Este jueves 22 de diciembre, los hogares bancarizados colombianos comenzarán a recibir el pago del Ingreso Solidario de los ciclos 32 y 33.

¿Qué le espera a Colombia para el 2023 en materia económica?

José Roberto Acosta Ramos, director de Crédito Público, dialogó con La W para hablar de la proyección en materia económica que tiene Colombia de cara al 2023.

“La exposición del plan financiero de 2023 que, en cumplimiento de la promesa con el mercado, se hizo público antes del cierre. En ese balance, con todo lo retador que ha sido este año, el 2023 el déficit fiscal proyectado para 2023 se logró disminuir al 3.8%”, mencionó.

Asimismo, explicó que el panorama gris de la economía colombiana mejorará para el siguiente año con el control de la inflación en el mundo.

“Se prevé una reducción para ajustar a niveles del 7 u 8% para 2023. En línea con los mercados internacionales, Colombia estará también en esa línea en el apaciguamiento en los precios”, dijo.

De igual forma, mencionó cómo se está trabajando con las compañías del sector minero y petrolero para que no tengan alarma con la reforma tributaria.

“Como resultado de los debates abiertos en el Congreso, los temores se aplacaron. El tema clave fue considerar la Es una buena noticia mantener los precios altos para el país”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la polémica que ha envuelto al Gobierno Nacional con la posible compra de los aviones de guerra.

“El presidente ha sido claro en sus prioridades. El Gobierno está comprometido en los recursos públicos y a satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los colombianos. El tema de los aviones no hace parte de ellos primeros lugares en la lista de inquietudes”, afirmó.

“Como lo dice el MinDefensa hace parte de la estrategia de defensa, pero uno sabe que tiene que ejercer unos gastos. Ese tema de las prioridades no significa que no se haga”, agregó.