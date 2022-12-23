Hernán Giraldo no puede ser ningún facilitador de paz: líder de víctimas Norma Vera

En entrevista con La W, la representante de víctimas e investigadora, Norma Vera Salazar, se refirió a la carta del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, en la que pidió ser incluido en la paz total y actuar en la “pacificación” de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Para Vera, el exjefe de las Autodefensas no puede ser reconocido por el gobierno como un facilitador o gestor de paz por cuenta del poco reconocimiento de verdad y también, por la falta de reparación efectiva a las víctimas, así como la sistemática violación de niñas y adolescentes en la cárcel donde fue enviado antes de su extradición.

“Hay una narrativa peligrosa en la que Giraldo se ve a sí mismo como un líder comunitario y social de la Sierra Nevada de Santa Marta (...) en nombre de las víctimas vamos a solicitarle al gobierno nacional que de ninguna manera Giraldo sea reconocido como interlocutor o promotor de la paz total”, sentenció.

Además, cuestionó duramente la narrativa desarrollada por Giraldo en la misiva desde la cárcel de Itagüí, donde se desvincula de una reincidencia delictiva y asegura no tener ningún tipo de mando en grupos neo-paramilitares como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Es absurdo, las mismas conquistadoras de la Sierra en su carta al gobierno nacional lo relacionan como interlocutor válido. Lo segundo, más de 20 personas de su familia han sido judicializadas por diversos crímenes, por ejemplo alias “Mayo” ha tenido control militar ese sobrino de Hernán Giraldo Serna. Han seguido teniendo mando en asuntos como el blanqueamiento de dinero” expresó.

Adicionalmente señaló que Giraldo sigue teniendo “un gran poder simbólico”, con una estructura intergeneracional de mandos de su linaje en grupos criminales (20 personas judicializadas y/o extraditadas), todo lo anterior, por hijos producto de al menos 200 menores abusadas por él, según Vera.

Por otro lado, afirmó que los grupos sucesores de Giraldo y su grupo armado y familiares siguen teniendo el control de rutas del narcotráfico e influencia en elecciones “citando a líderes sociales a reuniones y siguen influyendo en el POT paramilitar”.