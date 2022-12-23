El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bad Bunny en la portada de un periódico de economía, ¿qué tiene que ver?

Este viernes 23 de diciembre para su portada, el diario La República se inspiró en una de las canciones más famosas del cantante Bad Bunny, Yonaguni.

‘Cómo empezar el año bien cabrón’ dice la carátula de uno de los periódicos de economía más reconocidos en Colombia.

Para explicar qué tiene que ver Bad Bunny con el panorama económico del próximo año en el país, el periodista Fernando Quijano habló en La W.

“Tengo en mi sala de redacción a unos que son reguetoneros y urbanos y lo mezclan con economía, hay una canción de Bad Bunny que dice que el próximo año va a ser bien cabrón”, señaló Quijano.

En ese sentido mencionó que se preguntaron por qué no preguntarles a diferentes empresarios cómo enfrentar un año ‘cabrón’, “es dejarse tentar por los tentadores permanentes que son los millennials”.

Por otra parte, señaló que la palabra ‘cabrón’ “está españolizado y está aceptada en nuestras micro culturas latinas, pero es un año que se debe presentar con berraquera”.

En el artículo ‘Cómo empezar el año bien cabrón’ plantearon las predicciones que han hecho desde el Gobierno para tener en cuenta cómo enfrentar el 2023 en materia de economía.

“Ya le dijeron que el dólar estará en 4.700 y 4.800 pesos que la inflación no va a bajar del 7.4 % y que el crecimiento estará en 1.3 %, pues ya le están diciendo las condiciones para que arranque animado a trabajar. El año no estará para hacer muchos gastos, el año será para ahorrar”.