Por compra de raquetas la Procuraduría investigará al exdirector de Indersantander

Por presuntas irregularidades en la compra de elementos para el programa de escuelas de especialización deportiva dirigido a niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría abrió investigación contra el director general del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, Indersantander, Pedro Belén Carrillo Cárdenas, y la asesora jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero.

En el contrato celebrado el 6 de mayo de 2022 entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, SOTEA, por cerca de $500 millones de pesos, se investigan supuestos sobrecostos en la adquisición de raquetas de tenis por valor de $4′000.000 cada una, y bolas para la práctica del mismo deporte por un valor unitario de $260.000.

Asimismo, el ente de control investiga si los bienes contemplados en este negocio jurídico se habrían comprado, evadiendo los procesos de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 2002, por presuntamente suscribir el bilateral de forma directa, sin cumplir con las formalidades legales para hacer uso de esta modalidad de contratación.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander busca determinar si los funcionarios causaron detrimento al patrimonio público, pues, de acuerdo con la denuncia del diputado Ferley Sierra, en el mercado la raqueta más costosa está en un rango de $1′200.000, y el tarro por tres bolas en $40.000 en promedio.

El Ministerio Público solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, y si dentro de la Entidad hay más contratos en circunstancias similares.