Habrá mesas de diálogos entre mineros y ministerio de Minas y Energía

Manizales

Recordemos que el pasado viernes, cerca de 50 mineros protestan pidiendo garantías para ejercer sus actividades en Marmato caldas, solicitando la presencia de la Ministra de Minas y energía e incluso bloquearon por varias horas la vía que comunica a Manizales con Medellín.

El Gobierno Nacional, representado por el viceministro de Minas y Energía, Giovanni Franco, se reunió con la comunidad y se comprometió a establecer mesas de diálogo para encontrar soluciones a las 21 peticiones de la comunidad minera de Marmato.

Además, señaló que le están poniendo la cara a la gente porque el Gobierno del presidente Petro es de cambio, cercano a las comunidades; “Hay un sentir y una necesidad por realizar unos mejores procesos mineros. Detrás de eso, está una reforma al nuevo Código de Minas que se pretende implementar. Es una invitación a todos los mineros para que puedan aportar desde el conocimiento, desde el saber y la experiencia que tienen. Aquellos elementos serán incluidos en el nuevo Código de Minas”, precisó.

El funcionario se reunió con dicha comunidad, dado el anuncio de la Mesa Social Minera de Marmato de realizar otra jornada de paro durante 24 horas, el próximo 5 de diciembre, por sus inconformidades frente al desarrollo de la actividad minera en el municipio.

Asimismo, dijo que con las mesas de diálogos se permite mirar a los ojos, decir las verdades y construir el sector minero que todos quieren para el futuro del municipio.

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