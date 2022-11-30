Diputado Ferley Sierra:“Inflaron 10 veces los precios de las raquetas y balones”

Bucaramanga

El escándalo de los elementos deportivos se inició porque llamó la atención el nombre de la empresa seleccionada para que dotara a Indersantander de balones de futbol, raquetas de tenis, pelotas, equipos de natación, esgrima, entre otros elementos.

La firma escogida es del Chocó y su nombre es Sotea, que es la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, que según el diputado Ferley Sierra no tiene nada que ver con la actividad deportiva, ya que su misión es la ayuda agropecuaria a comunidades campesinas y étnicas de esa zona del país.

Señaló el dirigente del Partido Verde que con esta firma se ejecutó un contrato 502 millones de pesos, para implementos deportivos, contratación, recurso humano, festivales y capacitaciones.

Dentro de la investigación que realizó el diputado se encontró que una raqueta para jugar tenis, el contratista de Indersanander la facturó en 3.880.000 pesos, cuando en el mercado nacional se consiguen a 215.000 pesos.

Precisó que, sin embargo, en la página de raquetas de tenis Wilson Colombia la de mejor calidad tiene un costo de 1.225.000 pesos.

Sobre las bolas para jugar tenis se facturaron a 269.000 pesos y en el mercado nacional se consiguen 24.900.

Argumentó el diputado Sierra, que también se infló los precios de los balones de fútbol que se registraron en 619.000 pesos, donde en el comercio nacional se consiguen a 238.000 pesos.

Advirtió el diputado que también se encontró irregularidades en la contratación de los entrenadores, donde se les aseguró un pago de 3.200.000 pesos mensuales y al final se canceló 2.015.000.

Diputado acusa a director del Indersantander de encubrir sobre costos

También se denunció irregularidades en la entrega de refrigerios por 18.000 pesos, donde se entregó una bolsa de agua, un ponque y una mandarina.