Vuelve juega: nueva denuncia de abuso sexual en un bus del SITP en Bogotá

Bogotá

En la tarde del lunes 21 de noviembre, Karen Pineda tomó la ruta 139 del sistema integrado de transporte público (SITP) rumbo al barrio Juan Rey. Sobre la 1 de la tarde, un hombre abordó el bus y se sentó a su lado con la intención de intimidarla para abusar sexualmente de ella.

Según relató Karen en los micrófonos de La W, el hombre ingresó al bus sin pagar pasaje y por la puerta de atrás, “después de 10 minutos de estar en el bus, un hombre sube por la puerta de atrás. Yo no le puse mucha atención, pero el sujeto se sentó a mi lado, a pesar de que el bus estaba vacío. El hombre me acorraló en la silla de atrás y a través de uno de los rasgados de mi jean metió su mano en mi pantalón”.

El articulado iba vacío, según Karen, solo tres pasajeros que estaban en la parte de adelante junto al conductor, pero nadie se percató de lo que estaba sucediendo en la última silla del bus “este hombre me amenazó y empezó a meterme la mano dentro de mi chaqueta para tocarme todo el cuerpo. En un momento, otro hombre en la parte de adelante se pone de pie para bajarse del bus y el sujeto reacciona bajándose junto a él para poder huir”.

Al llegar a su casa, Karen publicó un video en sus redes sociales contando la historia y, según cuenta ella, la página oficial del sistema Transmilenio se contactó con ella para conocer su caso. Sin embargo, no le abrieron los canales respectivos de denuncia. Después de la entrevista que concedió Karen Pineda a La W, la Secretaría de la Mujer de la ciudad se contactó con el equipo periodístico de la emisora para brindarle la asistencia necesaria a esta nueva víctima de abuso en el sistema público de transporte.

Escuche la entrevista a continuación: