Sí pudo haber chantaje y un mecanismo no muy santo de presión: Andrea Padilla

Colombia

En medio de la avalancha de críticas que ha recibido por respaldar el hundimiento del impuesto a las iglesias en la reforma tributaria, la senadora Andrea Padilla, de Alianza Verde, explicó este viernes en los micrófonos de La W sus razones para oponerse al artículo propuesto por su copartidaria Katherine Miranda.

La senadora reconoció que se equivocó al firmar como vocera la constancia en la que la mayoría de los partidos políticos advertían que se hundiría el proyecto si se mantenía ese artículo, pero señaló que lo hizo para salvar la reforma.

“Estaba en juego la conciliación de la reforma tributaria. Yo firmé y hubo un error de mi parte al haber firmado como vocera, pero firmé porque me parece que se estaba constatando un hecho cierto y realmente sí estaba preocupada por la conciliación, porque se estaba demorando mucho y el punto de discordia era este artículo. Me pareció que estaba en juego un interés superior, que es la reforma tributaria” señaló Padilla.

La congresista también calificó de “berrinche” los reclamos que le ha hecho la representante Miranda y aseguró que no hubo ningún acuerdo para sacrificar el impuesto a las iglesias para salvar su propuesta de poner IVA a la venta de mascotas.

“Me parece que lo qué hay es un berrinche. La lucha que di para este artículo de IVA a la comercialización de animales domésticos de compañía no tiene nombre. Hasta ayer en la mañana estaba en riesgo, me tocó llamadas, reuniones y me parece que salir a decir esto es algo de un nivel de inmadurez exacerbado”, dijo.

Padilla agregó que le parecía que el artículo de las iglesias era inconstitucional y que por eso se opuso. Además, reconoció que en la firma de la carta para eliminar dicho impuesto sí pudo haber una práctica no muy santa.

“Puede ser un chantaje o un mecanismo no muy santo de presión, pero son maneras que todavía se mueven en el Congreso, me parece que sí son lamentables, pero estaba en riesgo la tributaria”, manifestó.

Por último, Padilla calificó los cuestionamientos de “injuria y calumnia” y no descartó tomar acciones legales en contra de Miranda, señalando que no hizo ningún acuerdo con las iglesias para hundir el impuesto a las actividades comerciales a cambio de votos.

“Raya en lo delictivo con injuria y calumnia y lo que ha dicho ella me parece delicado, por otra parte, estoy reconociendo un error y si el partido considera que hay que tomar una medida ética contra mí, pues lo asumo”, concluyó.

Escuche la entrevista a la senadora Andrea Padilla en La W: