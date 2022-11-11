Álvaro Prada, magistrado del CNE, a juicio penal y con dudas sobre su experiencia
El excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue citado por la Corte Suprema de Justicia a un juicio, en el que tendrá que demostrar su inocencia, debido a que fue señalado de intentar alterar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.