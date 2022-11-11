La LuciérnagaLa Luciérnaga

Álvaro Prada, magistrado del CNE, a juicio penal y con dudas sobre su experiencia

No se pierda el análisis de Melquisedec Torres en ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio

Álvaro Hernán Prada

El excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue citado por la Corte Suprema de Justicia a un juicio, en el que tendrá que demostrar su inocencia, debido a que fue señalado de intentar alterar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

