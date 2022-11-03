Impuesto a bebidas azucaradas favorecería a Coca-Cola y Postobón

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia

Uno de los puntos más polémicos en el proyecto de reforma tributaria planteado por el Ministerio de Hacienda ha sido el impuesto a las bebidas azucaradas, y ha sido controversial por muchos aspectos:

Porque se ha demorado en llegar, pues desde hace mucho tiempo han debido estar gravadas las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas no se han gravado por presión política de los productores de estos productos. Porque no todos están recibiendo el mismo tratamiento. Algunos están mejor que otros y, al final del día, el impuesto puede estar favoreciendo a algunos competidores frente a otros.

Para conversar sobre el tercer aspecto, que ha generado alta preocupación en un sector de los productores de las bebidas azucaradas, El Reporte Coronell conversó con Juan Pablo Congote, CEO de AJE Colombia, que es la productora de Big Cola.

Congote explicó por qué el impuesto castigaría más a los pequeños competidores, según la experiencia que ha tenido México con un impuesto de la misma naturaleza.

En 2014, México implementó el impuesto a las bebidas azucaradas con lo que, según Congote, en el gremio han llamado un “error técnico”: quedó redactado como un valor específico de pago por un cierto gramaje en las bebidas azucaradas. Esto significa que, al final y alineándolo con el caso colombiano, son $18 por cada 100 mililitros si se tienen entre 6 y 10 gramos.

Cuando la iniciativa se aprobó así en México, las empresas grandes pudieron contener ese impuesto al tener altos márgenes: es decir, tuvieron la capacidad de asumirlo sin trasladarlo al consumidor.

Sin embargo, Congote explicó que este hecho obliga a que las pequeñas empresas como Big Cola, que no tienen grandes márgenes, sí se vean en la obligación de trasladar ese impuesto al consumidor.

Escuche la entrevista a Juan Pablo Congote, presidente de Big Cola, en El Reporte Coronell de La W: