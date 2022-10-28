Xavi Hernández, feliz por haber “competido” a pesar de ser eliminado en Champions

Xavi Hernández habló luego de la eliminación entre semana de la Champions League y aseguró que en Barcelona tienen la oportunidad de enderezar la temporada manteniendo la regularidad en LaLiga.

En la rueda de prensa previa al próximo partido de la liga española, el técnico catalán subrayó que, pese a la última decepción europea contra el Bayern Múnich (0-3), tiene “confianza total” por parte del presidente Joan Laporta y la junta directiva e insistió en tener “calma y paciencia”.

Considera Xavi que el objetivo sigue siendo ganar los cuatro títulos en juego -LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa y la Europa League- y pidió a sus jugadores “cambiar de chip” tras el revés en la máxima competición europea.

”En la Champions, nos ha pasado de todo, hemos hecho mucha autocrítica de lo que nos ha faltado contra los equipos grandes. Hay que pasar página y pensar en la liga, que lo estamos haciendo muy bien”, apuntó.

Y, en este sentido, añadió: “En un global, creo que hemos merecido mucho más, pero no nos ha dado. La película que tenemos que ver es que hemos competido, pero no nos ha dado el resultado, pero es el camino a seguir”.

El Barça buscará en Mestalla continuar con la dinámica positiva mostrada en los dos últimos encuentros domésticos contra el Villarreal y el Athletic Club.

”Estamos trabajando bien. Mañana es un gran momento para volver a reaccionar”, agregó Xavi, quien reconoció que en algunos tramos de los partidos a su equipo le falta “pausa y calma”, en alusión a las palabras que dijo Pedri tras la última derrota contra el Bayern.

Agencia EFE