“Impuesto al patrimonio es casi una expropiación por cuotas”: Santiago Pardo

Colombia

El reconocido tributarista Santiago Pardo, quien ha asesorado a varios gobiernos en temas de reformas tributarias y las personas más poderosas del país, habló en W Radio sobre la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro.

De un lado, señaló que el impuesto al patrimonio “es casi una expropiación”. “El impuesto al patrimonio es un impuesto que está volviendo a grabar las rentas que la gente obtuvo en años anteriores que no consumió y que simplemente destinó a adquirir activos y que ahora con un uno y medio por ciento de impuesto al patrimonio, pues lo que va a suceder es que se transfiere ese patrimonio al fisco, es casi una expropiación por cuotas anuales”, aseveró.

En cuanto al sector hidrocarburos aseguró que el tema de fondo es el de las regalías. Recordemos que este martes el presidente Gustavo Petro señaló que se mantienen en que no habrá deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta.

Primero, explicó que la regalía es la participación que tiene la Nación en una reserva de un recurso natural, entonces la Nación permite que un privado lo explote pero tiene como privilegio para la Nación que se conserve un porcentaje a su favor que no es del privado sino de la Nación por ser la dueña del subsuelo.

Por ejemplo, cuando un privado produce en un pozo petrolero barriles de petróleo un 20% puede ser para la Nación y el otro 80% se reparte entre quienes lo explotan.

“Lo que se pretende con esta reforma es que ingreso que es de la Nación ahora será ingreso tributario de quien produce el petróleo y tendrá que pagar impuestos sobre ese monto”, afirmó y agregó que en ninguna parte del mundo pasa eso.

Por lo cual “ese es el punto central que ahuyenta a todas las entidades vinculadas a recursos naturales, no renovables (...) y nadie va a invertir en Colombia si la perspectiva es que esto puede generar pérdidas como resultado de que tiene que pagar impuestos sobre los ingresos que son de la Nación”.

¿Cuál es su recomendación al respecto para el Gobierno?

Al respecto, Pardo aseguró que “la fórmula es que pongan la tarifa de impuesto de renta que consideren apropiada. Si les parece que no es del 35, pónganlo en el 38, si no les parece el 38, pónganlo en el 40, si les parece que no es del 40 pónganlo en el 50″.

Por lo cual se preguntó si la intención con este artículo es que se “cierre la exploración y explotación minera y petrolera”.

Entre tanto, aseguró que los impuestos al sector hidrocarburos y los mensajes de que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas hacen que el dólar se dispare.

Finalmente, señaló que el país debe enfocarse en buscar a los evasores, pues son alrededor de $80 billones los que el país pierde por este concepto. Entre sus líneas rojas están el impuesto al patrimonio, el impuesto a los dividendos, entre otros.

“No creemos impuestos que lo que hacen es destruir la economía”, remató.