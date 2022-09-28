Aprobado en primer debate proyecto que reduce el salario de los congresistas

Bogotá. 3 Marzo 2017. Así el Banco de la República fabrica la nueva familia de billetes de los colombianos. (Colprensa - Juan Páez). / Juan Páez

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto que reduce el salario de los congresistas, mediante la creación de un impuesto del 20% a este. La iniciativa también crea un tope a la remuneración de los legisladores.

“Llevo 8 años insistiendo en la reducción del salario de los congresistas y de los funcionarios del Estado. Va a quedar un tope de 23 salarios mínimos mensuales legales a partir de 2026 y un impuesto del 20% sobre todos los altos salarios del Estado. Creo que esta es una buena noticia del Congreso para los colombianos”, dijo la senadora Paloma Valencia.

La idea de bajar el salario de los congresistas en varias oportunidades ha naufragado, sin embargo la senadora Paloma Valencia indicó que le ve un buen ambiente a la iniciativa.

“Creo que va a ser una realidad y que los colombianos van a ver cumplida esta promesa que hemos hechos muchos, que hemos trabajado muchos”.

Tras ser aprobado en primer debate, el proyecto pasa a la plenaria del Senado.