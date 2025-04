¿Qué pasa si una mujer toma Viagra? Efectos secundarios y beneficios que debe conocer

El Viagra, o las más conocidas ‘pastillas azules’, son un medicamento utilizado principalmente en hombres, pues su función y objetivo primordial se centra en solucionar la disfunción eréctil, aumentando la satisfacción y prolongando los encuentros sexuales. Pero, ¿qué pasa si una mujer consume viagra?

Según la Clínica Mayo, dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, el viagra funciona “revertiendo la disfunción eréctil al mejorar los efectos del óxido nítrico y relaja los músculos del pene, aumentando la irrigación sanguínea y permitiendo una erección en respuesta a la estimulación sexual”. Es decir, la sangre llega mejor y en más cantidad a los cuerpos encargados de la erección masculina.

Lea también: Investigación científica concluyó que la sandía es un viagra natural; esta es la razón

¿Riesgos en las mujeres?

Mientras que la disfunción en hombres se concentra en la impotencia y la incapacidad de tener y sostener una erección, en mujeres la disfunción sexual se representa en la falta de apetito sexual y la incapacidad para lograr tener un orgasmo. Son dos escenarios distintos.

De hecho, el consumo de este medicamento (viagra) en mujeres no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) según la clínica Middlesex Health. Sin embargo, el laboratorio Pfizer, farmacéutica que descubrió las ‘pastillas azules’, durante varios años ha intentado demostrar su efectividad en mujeres, pero, sin lograr resultados positivos a la fecha.

Según investigaciones, los riesgos o efectos secundarios que puede presentar una mujer al consumir este medicamento pueden ser similares y aún mayores que en los hombres:

Fuerte dolor de cabeza.

Cambios visuales, sensibilidad a la luz o visión borrosa.

Vómito y mareos.

Congestión nasal o secreciones.

Dolor de espalda.

Paro cardíaco (muy pocos casos).

Por lo tanto, al ser un medicamento que activa e incrementa el flujo sanguíneo en las personas, las mujeres pueden llegar a sentir mayor sensibilidad porque activa la sangre en diferentes órganos. No obstante, que se produzca mayor flujo sanguíneo no significa que aumente el deseo sexual, pues en estudios, el uso del viagra en mujeres no ha demostrado resultados efectivos y los problemas sexuales femeninos no se asocian únicamente al deseo sexual, sino que influyen diversos factores que impiden este estimulo y el viagra no tendría ninguna incidencia en estos trastornos femeninos.

Otras noticias: En Caquetá identificaron farmacia donde se vendió viagra a estudiantes

¿Quiénes no deben tomar viagra?

Según la Agencia Española de Medicina, no pueden tomar viagra las personas con “tratamientos para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) que contengan sildenafilo o cualquier otro inhibidor de la PDE5″. Ni personas sin problemas de disfunción eréctil.