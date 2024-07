Los Juegos Olímpicos son la graduación para todo atleta: Carlos Andica dos veces olímpico

ARMENIA

En deportes, con el inicio de los Juegos Olímpicos en Paris Francia recordamos que, aunque en esta oportunidad no hay deportistas quindianos en la delegación de Colombia, en la historia cuatro atletas del Quindío han asistido a los olímpicos

El primero fue el futbolista Jorge Hernán Bermúdez en Barcelona en 1992, luego en el 2000, el ciclo montañista Diego Garavito, el tercero fue el pesista Carlos Andica que participo en los olímpicos de 2004 y 2008, y el ultimo el atleta Gerald Nicolás Giraldo en marcha en Rio 2016.

Carlos Hernán Andica Andica es el único deportista del Quindío que ha participado en representación de Colombia en dos Juegos Olímpicos logrando su mejor actuación en Pekín 2008 cuando ocupó el séptimo lugar.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Andica sobre los JJOO se que inician y expresó “súper contento , yo veo estas olimpiadas con mucho entusiasmo, todos sabemos que pesas siempre ha estado en el podio desde los Juegos Olímpicos del 2000 de Sídney y bueno, espero que ahora en París el equipo colombiano esté siempre allí, todos sabemos también que BMX va súper fuerte, boxeo va súper fuerte, atletismo es muy posible que haya algunas cosas allí y bueno, a invitar a las personas a que a que vivan estas olimpiadas a que es la fiesta de verdad.

Sus vivencias de asistir y competir en Juegos Olímpicos

Cuando yo tuve esa experiencia de estar en las Olimpiadas de Atenas Grecia y de China es algo súper especial, poder estar en la inauguración, conocer la cultura que se vive allí, porque son todos los deportistas de todo el mundo, los mejores deportistas, el más fuerte, el más rápido, el más inteligente bueno, se juntan todas las capacidades allí y estar compartir con estas personas, el restaurante, los restaurantes pues ya que en la villa olímpica es un restaurante, pero con todas las cocinas del mundo, de verdad que es una fiesta, es una fiesta increíble, es una graduación para todo atleta, para todo deportista que nos dedicamos al deporte.

No hay quindianos en la delegación de Colombia

Carlos Andica sobre este punto señaló “Por algún lado también un poco triste de mirar que no tenemos un solo quindiano en estas olimpiadas y de alguna manera me da algo de nostalgia porque hubo una inversión millonaria en estos últimos 4 años donde no aprovechamos la cobertura de juegos nacionales para que nuestros deportistas se motivaran para llegar a ese nivel,

Y agregó “a veces es necesario decirlo pero de alguna manera esos dineros que se gastaron infraestructura, en la preparación de los deportistas, en el funcionamiento del Instituto no se concluyen con atletas que logren ese nivel y para eso hay que empezar a replantear muchas cosas, no podemos tenemos dejar de contratar los monitores o los entrenadores por tres meses y bajarle los sueldos y después que hagan fila para buscar un apoyo político para que les den su contrato y bueno cosas que todo mundo sabe que de alguna manera no se atreven porque pues son los contratos de ellos, y no tenemos deportistas en los Olímpicos.

En mi deporte, pues también me siento triste que, con toda esa inversión, no tengamos un gimnasio el lanzamiento de pesas. La semana atrás fui al Coliseo multideporte, hablé con el encargado de esas obras y pues obviamente no se va a hacer un gimnasio levantamiento de pesos allí, cuando escuchamos a los gobernantes decir que sí se va a hacer allí, pero no se va a hacer porque sencillamente no están, no van a ser un piso especial para para este deporte que lo necesita, porque son requerimientos específicos y técnicos que se necesita para para poder hacer ese ese deporte.

Afortunadamente con el alcalde con los concejales logramos aprobar que se lograra construir el gimnasio lanzamiento de pesas, pero eso son cosas que hay que esperar, hay que esperar allí, no lo hay, no lo tenemos y nos gustaría para dentro de cuatro años poder iniciar los procesos es decir qué muchachos tenemos fortalecerlos y poder llegar a esas esferas y no solamente en pesas, sino en todos los deportes, así que esa es la tarea de nuestros dirigentes que están ahora a cargo en los entes municipal y departamental, ojalá muestren el interés que merece y no sea una noticia más de las Olimpiadas sino que sea algo de permanente, un proceso hacia los altos logros que es finalmente son cuatro años. Trabajando duro y que concluyen justamente con estas olimpiadas.