Denuncian invasión de tierras en Soledad: 200 casas han sido construidas

Caracol Radio conoció el caso de invasión de tierra que se está presentando en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, Atlántico. En un predio que pertenece a tres hermanos comenzaron a levantar viviendas hasta de cuatro pisos y a llevar servicios públicos de forma fraudulenta frente a la vista de las autoridades de ese municipio, en donde se han documentado otras posesiones ilegales de terreno.

Los hermanos Nicolás, Alberto y Benjamín Madero, son los propietarios de tres terrenos contiguos entre los que se encuentran Sevilla 2B 10 y Sevilla 2B 11 en donde con fotografías tomadas desde el aire se puede evidenciar que los inmuebles están siendo construidos sin ningún tipo de orden.

El abogado de las víctimas, Andrés Felipe Díaz, relató a Caracol Radio el modus operandi usada por la banda de invasores en este caso concreto.

“Esto ha sido promovido por una promotora que va actuando para la venta de cada uno de los lotes escritura como siempre, la posesión nunca la propiedad, van llevando a notaría y van haciendo el loteo y la venta de cada uno de los inmuebles. Los propietarios compran la posesión, nunca la propiedad de la parcela y levantan una construcción sin mayores controles con materiales que no presentan garantía de estabilidad y de forma desordenada. También tenemos intermediarios que lo que hacen es levantar la posesión y vender el inmueble construido a terceros incautos. Hemos conocido de vendedores que tienen el descaro de promover la venta de inmuebles con todos los servicios, lista para estrenar”, agregó Díaz.

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Para llevar servicios públicos los invasores se conectan a las redes eléctricas de forma fraudulenta o construyen tuberías para desviar el agua.

“Muchas de las veces son conexiones ilegales a cableado eléctrico o tubería que desvían el flujo de agua de la Triple A: en algunas ocasiones usan estructura como cableado, transformadores que parecieran oficiales: demuestra que o Las empresas de servicio público ya sea por omisión o negligencia han brindado estos servicios quizá incautos con documentos que falsificarían las bandas o por otro lado que estas urbanizadores han llegado a un punto de desarrollo que capacidad de brindar servicios públicas como cualquiera de las constructoras grandes de Colombia. Las autoridades y empresas de servicios públicos no pueden seguir omitiendo”, sostuvo el abogado.

A pesar de las múltiples alertas que la familia Madero y el abogado Díaz han hecho ante las Notarías, Inspecciones de Policías, Alcaldía, autoridad ambiental y los organismos de control, no ha habido ninguna acción.

“Muchísima gente ha comprado vivienda y se ha convertido en un problema para las generaciones futuras de cara al orden público, de cara a la seguridad jurídica y publica porque no se puede negar que las autoridades han revelado que detrás de estas urbanizaciones están organizaciones criminales altamente peligrosas con capacidad de perturbación del orden público inseguridad altísima, son bastantes temibles”.

Recientemente fue interpuesto un amparo policivo ante el inspector quinto de Soledad, Teddy Ordóñez. La familia Madero tiene la esperanza de que el funcionario falle a su favor.