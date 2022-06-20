¿Qué implicaciones tiene la victoria de Gustavo Petro en América Latina?

El domingo 19 de junio se eligió a Gustavo Petro como presidente de Colombia, un hecho histórico al ser el primer presidente de izquierda del país. Ante esto, hay mucha expectativa sobre cómo será el gobierno del líder del Pacto Histórico.

Uno de los grandes interrogantes tiene que ver con las relaciones que establecerá Colombia con América Latina desde el próximo 7 de agosto, cuando se posesione Gustavo Petro. Por esto, Giovanna de Michele, internacionalista y analista política, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las implicaciones de esta victoria.

“Colombia representa la joya de la corona para la izquierda Latinoamericana, haber llegado al poder por la vía de los votos refleja un gran éxito de la política colombiana, esa misma que los grupos de la izquierda han estado combatiendo por la vía de las armas”, señaló.

Agregando que, “esto cambia completamente la estructura política de América Latina (…) Colombia es un aliado estratégico de la Otan y representa un gran reto para toda la región. Habrá que ver si la política interna se compagina con los propósitos de la izquierda Latinoamericana”.

En cuanto a las relaciones que tendrá Colombia con Venezuela con esta victoria, la analista política especificó que “esto pudiera impulsar una nueva etapa en la relación bilateral, con grandes retos para Gustavo Petro, quien tendrá que buscar un equilibrio entre mantener el PIB colombiano y abrir la frontera como él lo ofreció”.

Además, indicó que la relación entre Petro y Maduro será “muy estrecha”.

Por otra parte, Giovanna de Michele se refirió a la posibilidad de que Colombia asuma una situación similar a la que afronta Venezuela. Allí señaló que las instituciones colombianas van a constituir el contrapeso que necesita el poder ejecutivo.

“Yo confío en la fortaleza institucional de Colombia, lo que no sé es hasta qué punto va a manejar Petro el tema de la economía, eso genera muchas dudas porque es totalmente contradictorio”, resaltó Michele.

Para finalizar, la analista política mencionó que en la actualidad, “la presencia de la izquierda es mucho más fuerte de lo que fue en los 2000″.

